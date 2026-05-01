FGR descarta detención de Rubén Rocha Moya: No hay pruebas sólidas, afirma

Raúl Jiménez Vázquez reiteró que no existe la urgencia para la solicitud de una orden de detención provisional de los diez funcionarios y exfuncionarios

La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, que encabeza Raúl Jiménez Vázquez, aseguró que no existen pruebas para la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores, ni que estas hayan sido solicitadas para ser extraditadas por el gobierno estadounidense por posibles delitos.

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¿Por qué la FGR descarta la detención provisional?

Raúl Jiménez Vázquez reiteró que no existe la urgencia para la solicitud de una orden de detención provisional de los diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“La detención provisional materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo, solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas, encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada”. —

Luego, agregó que “la esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. Y en razón de ello, lógicamente y jurídicamente se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable, la urgencia de la autorización de la detención provisional”.

#EnVivo Conferencia de prensa por parte la Fiscalía General de la República con relación a la investigación de funcionarios de #Sinaloa.



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¿Qué argumenta la Fiscalía sobre la falta de pruebas?

El funcionario federal explicó que en el pedimento no hay ninguna referencia, ningún motivo, fundamento, ni evidencia que permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional.

Por lo que la dependencia advirtió, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar.

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