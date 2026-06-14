Muere Oliver Tree: ¿qué se sabe sobre su accidente de helicóptero en Brasil?

El músico estadounidense Oliver Tree murió este 14 de junio de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo en la zona oeste de la ciudad. El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores y la industria musical internacional.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades brasileñas, las dos aeronaves chocaron alrededor de las 9:00 de la mañana, provocando la muerte de las seis personas que viajaban a bordo. Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, donde se produjo un incendio que destruyó decenas de automóviles.

Oliver Tree, conocido por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”, figuraba entre los pasajeros reportados por las autoridades aeronáuticas. Las investigaciones continúan para confirmar oficialmente todas las identidades y determinar qué provocó la tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente de helicópteros en Río de Janeiro?

Según reportes de los bomberos de Río de Janeiro, los helicópteros colisionaron en el aire mientras sobrevolaban el sector de Recreio dos Bandeirantes. Tras el impacto, una de las aeronaves se precipitó sobre un predio donde estaban estacionados vehículos eléctricos y explotó al tocar tierra.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y recuperar a las víctimas. Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer las causas del choque.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, era un cantante, compositor y productor estadounidense nacido en California. Alcanzó fama internacional gracias a temas virales como “Life Goes On”, “Miss You” y “Hurt”, además de su estilo visual distintivo y su presencia en redes sociales.

En abril de 2026 había lanzado su más reciente producción musical, consolidando una carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música alternativa contemporánea.