Sheinbaum festeja Día del Niño con baile, mensaje y nuevos apoyos para estudiantes | VIDEO

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el Día del Niño este 30 de abril de 2026 durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en un evento que combinó mensaje político, actividades recreativas y anuncios de nuevos apoyos para estudiantes.

El festejo se realizó en el marco de “La Mañanera”, donde niñas y niños fueron invitados especiales. Entre aplausos y un ambiente distinto al habitual, la presidenta envió un mensaje enfocado en el bienestar y el futuro de la infancia en México, destacando que este sector es prioridad en su gobierno.

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Durante el evento, también hubo momentos que rápidamente se viralizaron, como cuando la mandataria participó en dinámicas con los menores e incluso se sumó a un baile junto a funcionarios y asistentes. Este gesto fue interpretado como una forma de acercamiento directo con la niñez en una fecha simbólica.

Sheinbaum otorga apoyos para estudiantes

Sheinbaum detalló que cerca de 9.9 millones de menores comenzarán a recibir este respaldo, que se suma a los más de 5 millones de estudiantes de secundaria ya incorporados, para alcanzar más de 15 millones de beneficiarios en 2026.

Además, se informó que esta estrategia se complementa con acciones en salud, como revisiones médicas para estudiantes en todo el país, incluyendo evaluación de peso, talla, salud visual y bucal.

El evento del Día del Niño no solo tuvo un carácter festivo, sino también político y social. Sirvió como plataforma para reforzar el enfoque del gobierno en programas de bienestar, especialmente en educación y salud.