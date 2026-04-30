Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué días son los últimos para el registro de 60 a 64 años?

El registro a la pensión mujeres bienestar termina el domingo 3 de mayo de 2026.

Si tienes entre 60 y 64 años, este es el momento para completar el trámite y asegurar el apoyo de 3 mil pesos. No habrá extensiones de tiempo, por lo que es indispensable que revises el orden por apellidos para que no pierdas tu turno. Y mucho ojo porque el horario de atención es limitado y los módulos suelen saturarse al cierre de la convocatoria.

¿Cómo registrarse a la pensión mujeres con Bienestar?

Para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar 2026 debes acudir personalmente a los Módulos del Bienestar. El proceso es:

Entra a la página oficial de la Secretaría del Bienestar en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. Selecciona tu entidad y municipio para localizar la sede más cercana a tu domicilio. Presenta los siguientes documentos: Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM). CURP (asegúrate de que sea la impresión más reciente). Acta de nacimiento (legible). Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses de antigüedad). Teléfonos de contacto (celular y de casa) para que te avisen cuando tu tarjeta esté lista.

El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.

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¿Qué edad tiene que tener la mujer para recibir la pensión bienestar?

Para recibir la Pensión Mujeres Bienestar, la solicitante debe tener entre 60 y 64 años de edad.

¿Cuándo termina el registro de la pensión mujeres con Bienestar en 2026?

El registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 termina el domingo 3 de mayo. Durante estos últimos días, el calendario de atención por apellidos queda de la siguiente forma:

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 30 de abril .

Jueves . S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 1 de mayo .

Viernes . Todas las letras (Rezagos): Sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo.

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