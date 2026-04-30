La paradoja mexicana: Hay menos pobreza, pero la movilidad social sigue estancada

El reto de fondo es transformar las condiciones estructurales que limitan la movilidad social en el país.

México logró reducir la pobreza en las últimas siete décadas; sin embargo, este avance no se ha traducido en una mayor movilidad social, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

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¿Cómo ha evolucionado la pobreza en México?

El estudio ’75 años de pobreza en México: lecciones y retos para la movilidad social’ señala que la población en situación de pobreza pasó de 90% en 1950 a 35.4% en 2024, resultado de distintos periodos de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y expansión del ingreso laboral.

La pobreza disminuyó pero la carencia del acceso a la salud en México aumentó / milanklusacek Ampliar

¿Por qué persiste la falta de movilidad social?

El informe enfatiza que reducir la pobreza es relevante, pero no suficiente, y que el reto de fondo es transformar las condiciones estructurales que limitan la movilidad social en el país.

Gonzalo Hernández Licona director del observatorio Social del CEEY indicó que el análisis identifica tres etapas clave en la reducción de la pobreza: entre 1956 y 1984, con crecimiento económico incluyente; de 1996 a 2006, con estabilidad, reformas y programas sociales; y de 2014 a 2024, con mejoras en ingresos laborales y ampliación del gasto social.

Sin embargo, advirtió que el origen socioeconómico continúa determinando las oportunidades de las personas, lo que limita el impacto de las políticas públicas en el largo plazo.

El director del observatorio Social del CEEY también señaló que el crecimiento económico ha sido insuficiente y volátil, mientras que la inversión y la productividad se mantienen por debajo de lo necesario, lo que restringe la generación de empleos de calidad.

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¿Qué propone el CEEY para mejorar la movilidad social?

La organización propuso seis acciones estratégicas, entre ellas fortalecer la inversión en capital humano desde la primera infancia, erradicar la pobreza extrema en la próxima década y avanzar hacia un sistema que garantice igualdad de oportunidades.

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