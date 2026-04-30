Acusa PAN CMDX a Morena de frenar ruta de RTP en el Ajusco

La movilidad en el Ajusco fue señalada como un tema prioritario para la Ciudad de México, luego de que la dirigencia del PAN capitalino denunció que los diputados de Morena rechazan propuesta para mejorar esta situación.

La movilidad en el Ajusco fue señalada como un tema prioritario luego de que la dirigencia panista en la capital del país denunció que los diputados de Morena rechazan propuesta para mejorar movilidad en Tlalpan

Propuesta de transporte y rechazo legislativo

La movilidad en el Ajusco fue señalada como un tema prioritario luego de que la dirigencia panista en la capital del país denunció que los diputados de Morena rechazan propuesta para mejorar movilidad en Tlalpan Ampliar

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, PAN CDMX, acusó a legisladores de Morena de bloquear una propuesta para implementar una ruta de RTP en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la dirigencia encabezada por Luisa Gutiérrez Ureña, la iniciativa fue presentada por el diputado local Andrés Sánchez Miranda con el objetivo de mejorar la movilidad de miles de habitantes que diariamente se trasladan hacia el centro de la capital.

En tanto, el legislador señaló que se trata de una demanda histórica ante las condiciones precarias, inseguras y costosas del transporte público en la zona.

Indicó, sin embargo, que los diputados de Morena Xóchitl Bravo Espinosa y Luis Chávez García votaron en contra de la propuesta, lo que evidencia una falta de atención a las necesidades de la población.

“Votar en contra de mejorar el transporte en el Ajusco es darle la espalda a miles de personas que todos los días se juegan la vida para llegar a su trabajo o a su casa”, afirmó Sánchez Miranda.

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Problemáticas en el transporte de la zona

El exhorto también advierte sobre problemáticas como transporte concesionado irregular, invasión de carriles exclusivos y prácticas de riesgo que afectan la seguridad de los usuarios.

El diputado panista aseguró que continuará impulsando acciones para garantizar el derecho a una movilidad digna y segura, especialmente en zonas que han sido históricamente rezagadas.

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