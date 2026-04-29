Sheinbaum y gasolineros acuerdan frenar alza en combustibles ante crisis energética

Mientras siga el conflicto en Medio Oriente, la permanencia del acuerdo con gasolineros para evitar incrementos importantes en el precio del combustible, signó la Presidenta Sheinbaum con empresarios gasolineros FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Será mientras siga el conflicto en Medio Oriente, la permanencia del acuerdo con gasolineros para evitar incrementos importantes en el precio del combustible, fue lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, al celebrar el convenio alcanzado la tarde noche de este lunes, para que el precio máximo del diésel llegue a los 27 pesos, la próxima semana.

¿Por qué se mantendrá el acuerdo en combustibles?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria celebró la disposición de todos los sectores desde el gasolinero, el bancario entre otros además del gobierno, para reducir el costo del energético, atendiendo distintas necesidades.

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¿Qué incluye el convenio con bancos y gasolineras?

Recordó que entre las peticiones de los gasolineros se encontraba la reducción de comisiones para pago con tarjeta de crédito, débito o vales, para lo cual dijo, se habló con la banca para tener un convenio hasta el mes de octubre. En tanto Sheinbaum Pardo mencionó que siguen las pláticas con la brasileña Petrobras, para lograr convenios de colaboración en tecnología.

“Acordamos colaborar, Petrobras es una muy buena empresa brasileña, tiene una composición en donde un porcentaje es del Estado brasileño y otro porcentaje es privado y ellos han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y otras cosas como por ejemplo producción de biodisel y etanol. Entonces acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tengamos nosotros”. — Explicó la Presidenta

Y aunque dijo que aún no hay una firma, explicó durante la reunión con directivos de Petrobras, tras la propuesta de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para tener colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), se definió que habrá más acercamientos.

“No todavía no, va a venir un equipo en mayo, el 13 de mayo, un equipo de Petrobras del área de producción, exploración y transformación para poder trabajar conjuntamente los técnicos de Petrobras y de México”. — Dijo Sheinbaum

En marzo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, infirmó que había diálogo con la Jefa del Ejecutivo Federal mexicana para lograr una posible asociación de exploración entre las compañías petroleras estatales de sus países en el Golfo de México.

shn.