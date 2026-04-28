Tren Suburbano al AIFA reduce tiempos y costos en traslados desde CDMX

Tren Suburbano al AIFA, opción que acorta costos para turistas y usuarios que viajan diariamente al Edomex.

El tren Suburbano al AIFA se perfila como una opción para agilizar el traslado de cientos de pasajeros desde la CDMX hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su tercer día de operaciones, este sistema de transporte público logró reducir el tiempo de llegada: de una hora con 15 minutos en su primer día, a 55 minutos en el recorrido completo.

¿Por qué el tren Suburbano al AIFA es más económico?

Quienes utilizan este transporte aseguran que es una alternativa mucho más accesible. El costo es de 45 pesos por persona, muy por debajo de los servicios de taxi que cobran entre 700 y mil 200 pesos , dependiendo del destino en la capital o en municipios del Estado de México.

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¿Qué problemas reportan los usuarios?

Durante un recorrido realizado por W Radio, algunos pasajeros señalaron inconvenientes como la necesidad de agilizar el acceso en torniquetes, así como la instalación de máquinas para recarga electrónica de la tarjeta multimodal. Hasta ahora, este proceso se realiza de manera manual, con una sola empleada en taquilla atendiendo a los usuarios.

También se informó que en esta ruta se puede utilizar la tarjeta de transporte de los servicios de la Ciudad de México; sin embargo, es necesario contar con una por cada pasajero para poder ingresar o descender del tren, ya sea en todo el trayecto o en alguna de las 12 estaciones.

Para el acceso y salida del Suburbano, no olvides tener la tarjeta de movilidad a la mano, es una por cada pasajero y registra tu entrada y salida. Ampliar

¿Cómo evalúan los usuarios el servicio?

En general, el servicio es considerado aceptable por quienes lo utilizan, aunque existe expectativa de mejora en los tiempos de espera entre cada salida para optimizar la experiencia de viaje en el tren suburbano AIFA.

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