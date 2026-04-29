Acuerda Sheinbaum que el gobierno solo comprará a la industria siderúrgica mexicana

El impulso a la Industria siderúrgica forma parte de un nuevo acuerdo del gobierno federal para priorizar el uso de acero nacional en proyectos públicos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbum explicó su gobierno solo comprará a la industria siderúrgica mexicana, esto forma plante del Plan México, impulsando así el desarrollo del sector.

“Es una firma, quizá nunca se había hecho una firma así, es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional, el objetivo como saben es el Plan México, el Plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, en nuestro mercado interno, lo que nos estamos comprometiendo aquí, que es esencialmente lo que compre el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano, o producido en México”.

TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum presenta el “Plan México Fortaleciendo la Economía y el Bienestar”

Consumo de acero y alcance del acuerdo

Y es que de acuerdo al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, el gobierno de México consume alrededor de 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural al año, y más de un millón de toneladas en proyectos como trenes y defensa. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el acuerdo de colaboración entre gobierno y sector privado fortalece la industria del acero, protege empleos y fomenta la producción nacional.

“Busca aumentar el contenido nacional, incrementar la producción nacional, que tenga mayor valor agregado y así como que las compras públicas sean una palanca de desarrollo para el país… número uno las contrataciones públicas, dos, intrumentos de financiamiento para la infraestructura pública y tres compromisos que tienen alto impacto en la construcción como es lo relativo a todos los programas de acceso a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras”.

Impacto en empleo y construcción

Con este acuerdo, la industria se compromete a calidad, precios justos y abasto oportuno; el sector construcción, a usar más acero nacional. Participan 19 instituciones y 3 cámaras empresariales. Sergio de la Maza Jiménez, presidente Cámara Nacional de de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) apuntó que el acuerdo permitirá elevar el contenido nacional y sustituir importaciones.

“Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos, dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad en nuestra industria… sí tenemos la capacidad y se sigue invirtiendo y la idea es continuar con el crecimiento de la industria acerera mexicana como en otros países, se considera de seguridad nacional, nosotros creemos que también en México es seguridad nacional el contar con una industria del acero fuerte y sustentable”.

Y afirmó que es el acero mexicano, de los más limpios al generar 40% menos emisiones de CO₂ que otros países. Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) destacó que que la vivienda impulsa la cadena de valor nacional.

“Cada vivienda consume alrededor de 1.7, dos toneladas de acero en sus diferentes modalidades, varilla, malla, alambrón, alambre y además de esto prácticamente toda nuestra cadena de valor es de manufatura nacional por lo que la industria de la vivienda es un gran impulsor de todas nuestras cadenas de valor de contenido nacional hecho en México, y esto además pues se suma con este gran programa”.

Indicó que además de trabajar con el gobierno, Canadevi tiene inversiones por 640 mil millones de pesos para viviendas de mayor valor, sumando 128 mil viviendas adicionales. Luis Rafael Méndez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), explicó que el sector cerca del 60% del acero en el país por lo que dijo su disponibilidad, calidad y origen inciden en costos, tiempos, participación de empresas mexicanas y contenido nacional.