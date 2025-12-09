Jimmy Kimmel prolonga contrato con ABC

El celebre comediante y presentador Jimmy Kimmel ha asegurado su permanencia en la televisión nocturna al firmar una extensión de su contrato por un año más con la cadena ABC, que pertenece al conglomerado Disney. Este nuevo acuerdo garantiza que Kimmel permanecerá al aire en su popular programa Jimmy Kimmel Live! por lo menos hasta el año 2027, lo cual es una excelente noticia para sus seguidores, pero para Trump quizás no.

Ampliar

Habrá Kimmel hasta 2027

Anteriormente su contrato vigente estaba previsto para finalizar en mayo de 2026, lo que había generado algunas especulaciones sobre su futuro en la cadena dada su larga trayectoria y los recientes desafíos enfrentados en amabas adminsitraciones de Trump. La noticia de la extensión fue inicialmente reportada por Bloomberg el lunes, y posteriormente confirmada por otros medios importantes de Estados Unidos como Hollywood Reporter y The Guardian, confirmando la permanencia a largo plazo entre el conductor y la emisora.

Ampliar

El acuerdo de renovación se cerró hace varios meses, pero la decisión de anunciarlo se postergó. El motivo de este retraso fue un gesto de respeto para con su colega presentador de late-night Stephen Colbert, cuyo programa en la cadena CBS, The Late Show fue cancelado y terminaría sus emisiones en mayo de 2026. Este contexto subraya la importancia de Kimmel en el panorama actual de los talk shows nocturnos y la confianza que ABC deposita en su figura. Kimmel ha conducido Jimmy Kimmel Live! ininterrumpidamente desde enero de 2003, consolidándose como una pieza clave en la programación de la cadena.

Pausado y renovado el mismo año

La extensión contractual de Kimmel se anuncia meses después de un controvesial episodio que puso a prueba la relación entre el presentador y la cadena, e involucró directamente a la Casa Blanca. El programa de Kimmel fue suspendido abrupta e indefinidamente por ABC el 17 de septiembre pasado, en un movimiento que se produjo bajo una intensa presión política ejercida por la Administración del presidente Trump. Un actor clave en esta presión fue Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y un aliado cercano al presidente, quien llegó a amenazar con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no tomaba medidas contra el presentador por sus comentarios.

La razón de esta suspensión temporal y las amenazas de la FCC se originaron en un monólogo de Kimmel relacionado con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido una semana antes. En su presentación, Kimmel criticó abiertamente la respuesta de la administración Trump y satirizó al movimiento político MAGA sugiriendo que estaban haciendo “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos” e intentando aprovecharse políticamente el trágico suceso para su movimiento.Nexstar y Sinclair, anunciaron que retirarían el programa de sus horarios, llevando a Disney, dueña de ABC, a tomar la decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! a nivel nacional durante una semana, lo cual solo desató mas descontento hacia la presidencia.

Ampliar

El apoyo multitudinario hacia Kimmel

La inesperada suspensión del programa de Jimmy Kimmel desató una ola de críticas generalizadas en todo el país y encendió un debate nacional sobre la libertad de expresión y la censura en los medios de comunicación. Incluso el grupo defensor de la libertad de expresión Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) emitió un comunicado en ese momento, calificando el incidente como un claro ejemplo de otro medio de comunicación que había “cedido ante la presión gubernamental”, asegurando que esto permitiría a la administración “seguir extorsionando y exigiendo retribución a las cadenas y editoriales que la critican”. El grupo enfatizó la importancia de que las instituciones tuvieran la “columna vertebral” para resistir la presión del gobierno, señalando que “no podemos ser un país donde los presentadores sirvan a placer del presidente”.

Ampliar

Tras la pausa forzada de una semana, ABC reincorporó al comediante y su programa volvió al aire el 23 de septiembre. El regreso de Kimmel fue un evento muy esperado que se reflejó en las cifras de audiencia, registrando un impresionante total de 6.3 millones de espectadores, una cifra que marcó el punto más alto de audiencia para el programa en los últimos diez años. En su emotivo y contundente monólogo de regreso, Kimmel se mantuvo firme en sus convicciones y arremetió contra los intentos de censura, tachándolos de “antiestadounidenses”. Lejos de perjudicar su carrera, la controversia impulsó notablemente su popularidad; una encuesta realizada en octubre pasado lo posicionó 4 puntos porcentuales por encima del Presidente en términos de favorabilidad.

El Late-Night en el segundo mandato de Trump

A lo largo de sus más de dos décadas de carrera al frente de Jimmy Kimmel Live!, el formato del programa ha experimentado una notable transformación. Sin embargo, en los últimos años, el presentador ha mostrado un interés creciente y palpable por los titulares de actualidad y la política, abordando estos temas en sus monólogos y en ocasiones confrontando a sus detractores en redes sociales.

Ampliar

A pesar de su éxito personal y su renovación, el negocio del late-night en general enfrenta un contexto desafiante de declive en el formato. El nuevo acuerdo de Kimmel ofrece un “consuelo a corto plazo” a los fans, que se han preocupado por la salud del género televisivo en los últimos meses, sobre todo después de la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert en CBS, cadena que dejará de operar programas de late-night tradicionales. El problema principal es la disminución de las audiencias lineales debido a la migración masiva de los jóvenes a plataformas de streaming y a hábitos de consumo. Aunque figuras como Kimmel, Fallon y Colbert siguen generando titulares, memes en redes y audiencias en vivo , la tendencia ha llevado a una reducción en el número de presentadores y de episodios.

Reacción del Presidente

A pesar de la extensión del contrato de Jimmy Kimmel y su reincorporación triunfal a la cadena ABC tras la controversia, la disputa personal y pública con Donald Trump se mantiene viva e ininterrumpida. Kimmel frecuentemente utiliza su programa para satirizar a Trump y su círculo cercano, burlándose del republicano por quedarse dormido en reuniones o por su mala pronunciación de nombres de líderes internacionales.

Ampliar

Por su parte, Trump no ha mostrado señales de abandonar su cruzada contra el comediante, incluso después de los incidentes de censura. Trump ha aprovechado oportunidades públicas para criticarlo, llegando a cuestionar su talento en una ceremonia reciente en el Centro Kennedy, de la cual fue anfitrión, primeramente afirmando que sería un evento con gran rating seguido de una declaración: “Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en términos de talento, entonces no creo que deba ser presidente”, demostrando que la confrontación entre ambos se ha consolidado como un tema constante en el panorama mediático y político.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Trump opina sobre la compra de Warner Bros por parte de Netflix