Peinados locos: 8 ideas creativas para celebrar el Día del Niño 2026

Inspírate en estas ideas de peinados locos para el Día del Niño.

Ya estamos a nada de terminar abril y eso significa que pronto celebraremos a los más pequeños de la casa por el Día del Niño, que se festeja año con año el 30 de abril.

Al ser un día festivo para los niños de México, la SEP y las escuelas de nivel básico suelen hacer eventos especiales en los planteles y uno de ellos es el concurso de los llamados “peinados locos”, el cual se ha convertido en toda una tradición.

Zócalo celebrará el Día de Niño con pista de hielo, tirolesa y globos aerostáticos: fechas y todas las actividades

Los peinados locos son creaciones que se realizan con el cabello de los menores, dándoles la apariencia de una figura o personaje que les gusta, de forma extravagante y en los últimos días de abril seguramente encontrarás a muchas niñas y niños por las calles portándolos en la cabeza, pues desde hace algunos años se acostumbra que los pequeños presuman su creatividad (y la des sus padres) con peinados muy originales.

Para estas creaciones suele usarse algo más que cabello, juguetes, pintura vegetal, materiales reciclados, etc.

Peinados locos para el Día del Niño

Aquí te dejamos algunas ideas de peinados locos para que te inspires:

Peinados locos para niñas

Peinado de puercoespín

Este peinado es muy simple: un chongo, una carita de puerco espín hecha con foami y palillos de madera. Ampliar

Peinado de perrito

El peinado de perrito se hace con el mismo cabello de la niña. Ampliar

Peinado de cupcakes

Con 2 chonguitos o uno solo, se puede lograr este peinado loco. Ampliar

Peinado de Coca Cola

Este podría ser uno de los peinados locos más sencillos de hacer. Ampliar

¿Sabías que el Día del Niño se celebra en diferentes fechas en cada país?

Peinados locos para niños

Peinado de lava trastes

Este pinado es muy original, con materiales que todos tenemos en casa. Ampliar

Peinado de pollo asado

Este es uno de los peinados más divertidos para niños. Ampliar

Peinado de dinosaurios

Tu hijo podría tener un mundo jurásico sobre su cabeza con este peinado. Ampliar

Peinado de tamales