Peinados locos: 8 ideas creativas para celebrar el Día del Niño 2026
Con estas ideas podrás inspirarte para los peinados de tus hijos
Ya estamos a nada de terminar abril y eso significa que pronto celebraremos a los más pequeños de la casa por el Día del Niño, que se festeja año con año el 30 de abril.
Al ser un día festivo para los niños de México, la SEP y las escuelas de nivel básico suelen hacer eventos especiales en los planteles y uno de ellos es el concurso de los llamados “peinados locos”, el cual se ha convertido en toda una tradición.
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Los peinados locos son creaciones que se realizan con el cabello de los menores, dándoles la apariencia de una figura o personaje que les gusta, de forma extravagante y en los últimos días de abril seguramente encontrarás a muchas niñas y niños por las calles portándolos en la cabeza, pues desde hace algunos años se acostumbra que los pequeños presuman su creatividad (y la des sus padres) con peinados muy originales.
Para estas creaciones suele usarse algo más que cabello, juguetes, pintura vegetal, materiales reciclados, etc.
Peinados locos para el Día del Niño
Aquí te dejamos algunas ideas de peinados locos para que te inspires:
Peinados locos para niñas
- Peinado de puercoespín
- Peinado de perrito
- Peinado de cupcakes
- Peinado de Coca Cola
¿Sabías que el Día del Niño se celebra en diferentes fechas en cada país?
Peinados locos para niños
- Peinado de lava trastes
- Peinado de pollo asado
- Peinado de dinosaurios
- Peinado de tamales