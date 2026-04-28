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Peinados locos: 8 ideas creativas para celebrar el Día del Niño 2026

Con estas ideas podrás inspirarte para los peinados de tus hijos

Inspírate en estas ideas de peinados locos para el Día del Niño.

Inspírate en estas ideas de peinados locos para el Día del Niño.

SEO y PM de Audiencias. A veces escribo. Mis contenidos son de utilidad, sociedad y estilo de vida. Me puedes leer en todas las plataformas.Andrea P. De la Rosa Mejía

Ya estamos a nada de terminar abril y eso significa que pronto celebraremos a los más pequeños de la casa por el Día del Niño, que se festeja año con año el 30 de abril.

Al ser un día festivo para los niños de México, la SEP y las escuelas de nivel básico suelen hacer eventos especiales en los planteles y uno de ellos es el concurso de los llamados “peinados locos”, el cual se ha convertido en toda una tradición.

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Los peinados locos son creaciones que se realizan con el cabello de los menores, dándoles la apariencia de una figura o personaje que les gusta, de forma extravagante y en los últimos días de abril seguramente encontrarás a muchas niñas y niños por las calles portándolos en la cabeza, pues desde hace algunos años se acostumbra que los pequeños presuman su creatividad (y la des sus padres) con peinados muy originales.

Para estas creaciones suele usarse algo más que cabello, juguetes, pintura vegetal, materiales reciclados, etc.

Peinados locos para el Día del Niño

Aquí te dejamos algunas ideas de peinados locos para que te inspires:

Peinados locos para niñas

  • Peinado de puercoespín
Peinado de puercoespín

Este peinado es muy simple: un chongo, una carita de puerco espín hecha con foami y palillos de madera.

  • Peinado de perrito
Peinado de perrito

El peinado de perrito se hace con el mismo cabello de la niña.

  • Peinado de cupcakes
Peinado de cupcakes

Con 2 chonguitos o uno solo, se puede lograr este peinado loco.

  • Peinado de Coca Cola
Peinado de Coca Cola

Este podría ser uno de los peinados locos más sencillos de hacer.

¿Sabías que el Día del Niño se celebra en diferentes fechas en cada país?

Peinados locos para niños

  • Peinado de lava trastes
peinado loco lavatrastes

Este pinado es muy original, con materiales que todos tenemos en casa.

  • Peinado de pollo asado
peinado pollo asado

Este es uno de los peinados más divertidos para niños.

  • Peinado de dinosaurios
Peinado de dinosaurios

Tu hijo podría tener un mundo jurásico sobre su cabeza con este peinado.

  • Peinado de tamales
Peinado de tamales

Este peinado que hace alusión a la astronomía mexicana es muy original.

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