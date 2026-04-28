Inauguran el Tianguis Turístico 2026: Rosa Icela Rodríguez relanza Acapulco ante el mundo

Este lunes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, inauguró el Tianguis Turístico México 2026 en Acapulco, Guerrero, con un mensaje centrado en la recuperación del puerto y el impulso al sector turístico como motor económico del país.

Durante el acto, la funcionaria aseguró que Acapulco vuelve a posicionarse como un destino clave, tras los daños recientes, y destacó que el evento representa una vitrina para proyectar a México ante el mundo.

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En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno federal mantiene como prioridad fortalecer el turismo y atraer inversión, al considerar que el sector genera empleo y desarrollo regional.

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Rodríguez subrayó que esta edición número 50 del Tianguis Turístico busca consolidar la promoción de destinos, cultura, gastronomía y tradiciones, además de reactivar la llegada de visitantes internacionales.

Cabe recordar que durante el Tianguis Turístico, considerado la principal plataforma de negocios del turismo en México, reúne a representantes de la industria turística, gobiernos estatales y delegaciones internacionales, en un contexto en el que el gobierno busca recuperar la confianza en destinos como Acapulco y reactivar su economía tras los impactos recientes.

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