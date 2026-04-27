Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este martes 28 de abril: ¿A qué hora va a llover hoy?

Conagua y el SMN revelan a qué hora inicia la lluvia y tormenta eléctrica. Getty Images

Este martes 28 de abril, el clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por condiciones variables, con lluvias por la tarde y noche, de acuerdo con reportes oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Sin embargo, conforme avance el día, la temperatura aumentará, alcanzando máximas de entre 26 y 28 grados en la capital, mientras que en municipios del Edomex podrían registrarse valores ligeramente menores.

¿A qué hora va a llover hoy 28 de abril?

El pronóstico indica que las lluvias podrían comenzar entre las 16:00 y 18:00 horas, con chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas de la región. Estas condiciones se deben a la entrada de humedad del Océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica.

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Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y tráfico lento, especialmente en vialidades principales de la CDMX y zonas con drenaje limitado en el Edomex.

Recomendaciones ante lluvias

Ante este panorama, la Conagua recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones si se conduce durante tormentas.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional sugiere prever traslados por la tarde y noche, ya que es el periodo con mayor probabilidad de lluvia.

El clima en el Valle de México continuará con variaciones en los próximos días, por lo que se recomienda seguir actualizaciones oficiales para evitar contratiempos.