Loretta Ortiz pide licencia en la SCJN por motivos de salud

La ministra Loretta Ortiz solicitó licencia a la SCJN por cuestiones de salud, prevé su regreso el 10 de mayo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que otorgó licencia a la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, quien este lunes, realizó la solicitud temporal por motivos de salud.

Ausencia en sesiones del Pleno

A través de un breve comunicado, la Corte que preside Hugo Aguilar, indicó que ante la petición, la Ministra no participará en las sesiones del Pleno, ni en sus funciones jurisdiccionales, sin embargo no dio a conocer el padecimiento por el que la Ministra estará ausente.

Por cierto que Loretta Ortiz, no asistió a sesiones desde el 15 de abril.

Tarjeta Informativa | Informa #SCJN sobre licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf @lorettaortiza. pic.twitter.com/3guhnLjYRI — Suprema Corte (@SCJN) April 27, 2026

Reincorporación prevista

Por último la SCJN, mencionó que la licencia fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes y que se prevé que Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones el 10 de mayo. La Licencia ministra SCJN contempla su regreso en esa fecha.

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ahz.