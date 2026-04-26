Esteriliza gratis a tu mascota en Tlalnepantla: Horarios y sedes disponibles para el lunes 27 de abril

Si vives en Tlalnepantla de Baz y buscas esterilizar a tu mascota gratis, hay buenas noticias. Autoridades del Estado de México mantienen campañas gratuitas para perros y gatos, con jornadas itinerantes en distintas colonias del municipio.

¿Dónde esterilizar GRATIS a tu mascota si vives en Tlalnepantla?

Estas jornadas suelen realizarse en espacios públicos como centros comunitarios, explanadas o módulos móviles instalados por el gobierno local. Y desde este lunes 27 de abril del 2026 las jornada de esterilización se realizará a partir de las 10:00 horas en el Parque Hidalgo, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

En abril de 2026, varias jornadas se han llevado a cabo en distintas zonas del municipio, por lo que es clave estar atento a los anuncios oficiales del ayuntamiento o de bienestar animal para conocer la sede más cercana y los próximos eventos.

Requisitos para poder esterilizar a tu mascota GRATIS

Para acceder al servicio gratuito, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

Llevar a tu mascota en ayuno (generalmente de 8 a 12 horas)

Que esté sana

Tener más de tres meses de edad

Presentarla con correa o transportadora.

Además, los cupos suelen ser limitados, por lo que en algunos casos se requiere registro previo o acudir temprano.

La esterilización es una medida fundamental para prevenir la sobrepoblación de animales y mejorar la salud de perros y gatos, ya que reduce el riesgo de enfermedades y conductas agresivas.

Si resides en Tlalnepantla, aprovechar estas jornadas gratuitas puede marcar una diferencia importante tanto para tu mascota como para la comunidad. La recomendación es seguir las redes oficiales del municipio y confirmar horarios y ubicaciones antes de acudir, ya que pueden cambiar semana a semana.