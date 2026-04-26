Contingencia ambiental se mantiene para este domingo 26 de abril: ¿Cómo se aplica el programa Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó este domingo 26 de abril que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las condiciones atmosféricas que siguen favoreciendo la acumulación de contaminantes.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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De acuerdo con el comunicado oficial, los altos niveles de ozono registrados recientemente están relacionados con la intensa radiación solar, temperaturas elevadas y baja velocidad del viento, factores que impiden la dispersión de contaminantes en la región.

¿Qué autos no circulan este domingo 26 de abril?

Para este domingo, además de las restricciones habituales del programa dominical, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 0 y 00

Engomado color amarillo terminación de placa 5 o 6

Vehículos con holograma 1 terminación 2,4,6,8 y 0

Sin embargo, con la contingencia ambiental, las medidas se endurecen y alcanzan a más automóviles, incluidos aquellos que regularmente sí pueden circular.

Como parte de las acciones, continúa el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que implica restricciones adicionales para diversos vehículos en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Autoridad recomienda salir a la calle si no es necesario

Ante este escenario, las autoridades señalaron que la medida busca reducir la exposición de la población a aire contaminado y disminuir los riesgos a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, la autoridad ambiental recomendó evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, periodo en el que se registran las mayores concentraciones de ozono. También se pidió reducir el uso del automóvil, evitar el uso de solventes y mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

El comunicado advierte que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas en las próximas horas, por lo que no se descarta que la contingencia continúe activa mientras no mejoren los niveles de calidad del aire.