¿Nike en focos rojos? Anuncia despidos en todo el mundo ante caída de ventas

Mx - Nike anuncia despidos en todo el mundo ante caída de ventas / NurPhoto

Nike confirmó una ronda de despidos que impactará en aproximadamente 1,400 empleados en distintas regiones del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa y Asia. La cifra representa menos del 2% de su plantilla global, dejando ver una reconfiguración más profunda dentro de la compañía.

La decisión forma parte de su estrategia interna denominada “Win Now”, con la que busca simplificar operaciones y recuperar dinamismo ante la reciente desaceleración de su crecimiento. La empresa ya comenzó a notificar a los trabajadores afectados, principalmente en áreas tecnológicas.

Desde la dirección, han enviado un mensaje a los afectados: “Estas reducciones son muy difíciles”, ha reconocido la operación interna de la compañía, al tiempo que insiste en que el objetivo es construir una estructura más ágil y eficiente.

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Tecnología, dónde pega más el ajuste

El recorte se concentra principalmente en el departamento de tecnología, una de las áreas que más creció en años recientes dentro de la empresa. Analistas han señalado que esta división acumuló una sobrecarga de personal, resultado de estrategias anteriores enfocadas en expansión más que en eficiencia.

Como parte del ajuste, la empresa también reorganiza su infraestructura tecnológica para centralizar operaciones en su sede de Beaverton, Oregón, y en un centro clave en India. La intención es reducir duplicidades y acelerar procesos internos.

Además, la reestructura incluye cambios en cadena de suministro, manufactura y marcas subsidiarias. La compañía busca integrar mejor sus operaciones y apoyarse en automatización para reducir costos y tiempos de respuesta.

Caída en ventas y presión en márgenes

El anuncio de despidos ocurre en medio de un contexto financiero complicado. La compañía estadounidense prevé una caída de entre 2% y 4% en sus ingresos trimestrales, con un golpe particularmente fuerte en China, donde las ventas podrían desplomarse hasta 20%.

A esto se suma una presión constante en márgenes debido a descuentos agresivos y la necesidad de liquidar inventario acumulado. En su último reporte, la compañía registró una caída de 35% en su beneficio neto, pese a mantener ingresos relativamente estables.

El problema no es solo coyuntural. La marca enfrenta una pérdida de tracción frente a competidores más ágiles como On, Hoka y Anta, que han logrado conectar mejor con nuevas tendencias del consumidor, especialmente en running.

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Estrategia fallida y giro en el modelo de negocio

Durante los últimos años, Nike apostó por una estrategia basada en lanzamientos constantes de productos, buscando mantener el interés del consumidor con novedades semanales. Sin embargo, ese enfoque no generó el impacto esperado en ventas.

Aunque algunos productos lograron buenos resultados, algunos con cerca de 100 millones de dólares en ventas en tres meses, el desempeño general quedó por debajo de las expectativas internas.

Nuevo liderazgo y el plan para recuperar terreno

Desde 2024, la empresa está bajo el mando de Elliott Hill, quien impulsa un reenfoque hacia categorías deportivas estratégicas como running y fútbol. La apuesta es regresar a los fundamentos que hicieron fuerte a la marca.

El plan contempla acelerar la innovación, optimizar el portafolio de productos y mejorar la conexión con el consumidor. Todo esto bajo una estructura más ligera, capaz de responder con mayor rapidez al mercado.

En paralelo, la empresa intenta reposicionarse tras la caída del 50% de sus acciones en los últimos tres años.