Despedida de soltera termina en vandalismo en icónica plaza de Florencia y daños en la Fuente de Neptuno

Lo que comenzó como una celebración terminó en polémica internacional. Una despedida de soltera en Florencia, Italia, provocó daños a una de las esculturas más emblemáticas de la ciudad, generando indignación y debate sobre el turismo en sitios históricos.

El incidente ocurrió en la famosa Plaza de la Señoría, donde una turista de 28 años decidió escalar la Fuente de Neptuno, una obra renacentista del siglo XVI. Según reportes, la acción formaba parte de un reto durante su despedida de soltera, lo que la llevó a subirse al monumento y manipular la estatua.

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Daños y consecuencias legales

Durante el incidente, la mujer causó daños en partes del monumento, incluyendo elementos decorativos y estructuras de soporte. Las autoridades estimaron afectaciones por aproximadamente 5 mil euros.

Tras lo ocurrido, la turista fue retirada del lugar por la policía y posteriormente denunciada por vandalismo contra patrimonio histórico, un delito grave en Italia.

Este tipo de conductas no solo representa un riesgo para el patrimonio cultural, sino que también implica sanciones legales importantes para quienes las cometen.

Un problema creciente en destinos turísticos

El caso ha reavivado una preocupación constante en ciudades como Florencia: el comportamiento irresponsable de algunos visitantes.

Las autoridades locales han advertido que no es la primera vez que turistas escalan monumentos históricos para tomarse fotos o cumplir retos virales, lo que ha provocado daños recurrentes en obras de gran valor cultural.

Florencia, que recibe millones de visitantes al año, enfrenta un desafío creciente: equilibrar el turismo con la preservación de su patrimonio.