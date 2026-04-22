Top Ten de La Corneta: Las respuestas más cínicas que tu jefe NO quiere escuchar

En La Corneta, Videgaray y “El Estaca” presentaron el conteo definitivo para aquellos que ya no tienen miedo a la oficina (ni a la liquidación).

Si sientes que el espíritu de la “renuncia silenciosa” ya no es suficiente, aquí te dejamos las joyas del Top Ten: Respuestas que NO quiere escuchar tu jefe. Úsalas bajo tu propio riesgo (o si ya tienes otra chamba apalabrada).

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Aquí tienes la lista negra para aplicar en tu próxima junta de evaluación:

TOP 10. El calendario realista — Jefe: Es la tercera vez que llegas tarde esta semana, ¿sabes lo que significa?

— Tú: ¿Qué es miércoles?

TOP 8. — Jefe: ¿Vienes mañana?

— Tú: No creo, ¿qué no dice que nadie es indispensable?

TOP 7. Honestidad tecnológica — Jefe: ¿Cómo vas con los pendientes?

— Tú: Aquí, sacando todo con IA… insomnio y ansiedad.

TOP 6. Mejora continua — Jefe: ¿Qué podemos mejorar en el trabajo?

— Tú: Para empezar, mi sueldo.

TOP 5. El calendario alternativo — Jefe: ¿Vas a venir a trabajar hoy?

— Tú: ¿A poco ya se acabaron las vacaciones de verano? Si apenas está empezando diciembre…

TOP 4. El reto al líder — Jefe: ¿Cómo vas con el reporte?

— Tú: Cámara papá, si tanto le urge ¿por qué no lo hace usted? A ver si muy chingón.

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TOP 3. Jefe: ¿Tienes el informe?

— Tú: No sé jefe, apenas es lunes, pregúnteme por ahí del jueves.

Conoce el resto del TOP TEN de La Corneta AQUÍ.

Si aplicas la número 6, asegúrate de tener tus pertenencias en una caja de cartón antes de terminar la frase.

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