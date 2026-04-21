Top Ten de La Corneta: Frases que puedes decir en la guerra y en una fiesta infantil

¿Hay alguna diferencia real entre un campo de batalla y un salón de fiestas infantiles un sábado por la tarde? Según Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca”, la respuesta es un rotundo “no”.

En la edición de hoy de La Corneta, presentamos el Top Ten más caótico de la radio mexicana: Frases que puedes decir en la guerra y en una fiesta infantil. Si alguna vez has sentido que el ataque de un escuadrón enemigo se parece mucho a veinte niños de primaria tras consumir exceso de azúcar, estas frases son para ti.

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El listado de supervivencia

Aquí te dejamos las mejores joyas que salieron al aire. ¿Cuál de estas aplicaría mejor para tu próxima reunión familiar o misión encubierta?

TOP 10. “Uf, esto parece una sucursal del infierno.” (Aplica para la trinchera o cuando abren la piñata).

TOP 9. “¿Quién va a limpiar todo este batidillo?” (La pregunta del millón tras un bombardeo o un pastelazo).

TOP 8. “¿Quién puso al payaso a cargo de esto?” (Ya sea un general incompetente o el animador de la fiesta).

TOP 7. “¡Doctor, un doctor!” (Cuando hay heridos en combate o un niño se cae del inflable).

TOP 6. “Listos o no, allá voy.” (El grito de guerra definitivo).

TOP 5. “Declaro la guerra en contra de mi mayor enemigo que es...” (Tú eliges: el bando contrario o el primo que no te cae bien).

TOP 4. “Me tendría que haber mudado a Canadá para evitar este desmadre.” (El arrepentimiento clásico de todo recluta o padre de familia).

TOP 3. “Cúbreme, voy a entrar.” (Para rescatar a un compañero o ir por el último pedazo de pizza).

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