Harfuch aclara operativo en Sinaloa y responde a versiones sobre la detención de “El Guano”

Omar García Harfuch y Ulises Lara, en confeencia de prensa este medio día en la Secretaria de Seguridad Ciudadana y hablaron sobre diversos temas de Seguridad en el país.

No es posible confirmar la detención de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “el Chapo” Guzmán, en el operativo realizado en Sinaloa, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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¿Qué se sabe del operativo en Badiraguato?

En conferencia de prensa, el funcionario mencionó que desde la mañana de este miércoles, se mantuvieron acciones en el municipio de Badiraguato, donde se confirmó, hay detenciones.

“Acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y sus alrededores, hay acciones del gabinete de seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya hay detenidos, pero no se confirma la detención de este sujeto pero las operaciones continúan en este momento”. —

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¿Dónde se desarrollan las acciones de seguridad?

Dichas acciones se llevan a cabo en la sierra entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Mientras tanto el gobernador Ruben Rocha Moya dijo que hasta el monento no tiene información oficial por parte del Gabinete de Seguridad.

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