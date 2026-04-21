¡Última oportunidad! FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: Fecha y horarios

A 50 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se abrirá una nueva oportunidad para conseguir boletos. A partir del miércoles 22 de abril a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México, el público general podrá acceder a un nuevo lote de entradas para los 104 partidos a través del portal oficial de la FIFA.

Nueva fecha para venta de boletos Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

En esta etapa estarán disponibles boletos en distintas categorías (1, 2 y 3), e incluso algunas localidades cercanas al terreno de juego. Se trata de una fase de venta de última hora, en la que las entradas se asignarán conforme se soliciten, por lo que la rapidez será clave para asegurar un lugar en el torneo.

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Como ha ocurrido en etapas anteriores, se espera alta demanda, lo que implicará el uso de filas virtuales para acceder a la plataforma. Una vez dentro, los aficionados podrán revisar disponibilidad, elegir ubicaciones específicas en el estadio o dejar que el sistema asigne el mejor asiento disponible.

Mundial 2026 / China News Service Ampliar

Además, durante las semanas previas y a lo largo del Mundial 2026, seguirán liberándose boletos adicionales hasta la final programada para el 19 de julio, siempre sujetos a disponibilidad. Hasta el momento se han vendido 5 millones de entradas.