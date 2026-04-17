Los Ángeles Azules y Belinda presentan “Por Ella”, el nuevo himno para el Mundial 2026

La espera terminó. Después de semanas de teorías en TikTok y una expectativa que desbordó las redes sociales, la combinación ganadora ha vuelto. Los Ángeles Azules y Belinda presentan “Por Ella”, una colaboración que no solo busca repetir el éxito masivo de “Amor a primera vista”, sino que se posiciona como una pieza fundamental del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una colaboración con ADN mexicano y producción de élite

Bajo la producción ejecutiva del multigalardonado Tainy, y con una composición de lujo a cargo de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín, este tema es una carta de amor al futbol y a la identidad mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Heung-Min Son causa furor en México: se viraliza video del surcoreano comiendo tacos tras eliminar a Cruz Azul

La letra captura la esencia del último minuto, de la gloria máxima y del anhelo por el trofeo:

“Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa”.

Belinda: “Va por mi México”

Para la “Princesa del Pop Latino”, este lanzamiento trasciende lo musical. Tras el fenómeno que representó su colaboración previa con el grupo de Iztapalapa (que ya supera las 900 millones de vistas), Belinda asegura que este es uno de los hitos más importantes de su carrera.

Sentimiento nacional: “En mi casa, siempre en México, el Mundial es motivo de celebración. Esta canción está hecha con mucho amor; ¡va por mi México, que amo!”, comentó la artista.

DE MÉXICO 🇲🇽 PARA EL MUNDO 🌎

…

Se dio a conocer un adelanto de la colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules.🎶✨



Todo alusión a la Copa del Mundo 2026, con nombre de la canción: POR ELLA💥⚽️



Los fanáticos del fútbol esperan con ansias esta nueva canción.🤩 pic.twitter.com/xp4q2Pf8Rd — W Deportes (@deportesWRADIO) April 17, 2026

Los Ángeles Azules: Representando a México ante el mundo

Por su parte, los referentes globales de la cumbia expresaron su emoción por unir el deporte con su ritmo inconfundible.

Impacto deportivo: “Nos llena de orgullo representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán con nosotros”, señalaron los integrantes de la agrupación.

¿Dónde escuchar “Por Ella”?

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento coincide con la gira Sin Fronteras 2026 de Los Ángeles Azules, consolidando un año histórico para la música latina en el contexto deportivo internacional.

“Por Ella” no es solo una canción; es el sonido del júbilo, la promesa de un baile en el estadio y la energía de una afición que ya cuenta los días para el pitazo inicial del Mundial.