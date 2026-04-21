Sarampión no cede, suma 189 contagios en fin de semana

Durante el fin de semana se registraron 189 nuevos contagios de sarampión en el país,

El sarampión en México no cede: durante el fin de semana se registraron 189 nuevos contagios en el país, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud.

Casos acumulados y vigilancia epidemiológica

México acumula 16,361 casos y 36 muertes; contagios bajan, pero con lentitud.

Durante el fin de semana se registraron 189 nuevos contagios de sarampión en el país, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud.

Con esta actualización, el acumulado asciende a 16 mil 361 casos desde la detección del primer contagio, mientras que el número de personas muertas se mantiene en 36.

Los datos reflejan que, aunque el crecimiento de contagios comienza a moderarse, la desaceleración avanza de forma lenta, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en distintas regiones del país.

Las autoridades sanitarias continúan con el monitoreo de casos para contener la propagación de la enfermedad.

Contra el sarampión, no bajemos la guardia. 💉 🛡



Si tienes hijas o hijos de 6 meses a 12 años, llévalos a vacunar. 👶🏻👧🏻👦🏻



Completar su esquema de vacunación es fundamental para protegerlos.



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Grupos de edad y distribución de casos

El grupo de edad con mayor número de casos es el de 1 a 4 años, con 2 mil 116 contagios, seguido del grupo de 25 a 29 años, con mil 912, y el de 5 a 9 años, con mil 867 casos,

La tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, con 79.95 casos por cada 100 mil habitantes, seguida del grupo de 1 a 4 años y el de 25 a 29 años, con tasas de 24.69 y 17.73, respectivamente.

En cuanto a las defunciones, se han confirmado 36 acumuladas entre 2025 y 2026, distribuidas en 10 estados.

Chihuahua concentra 21 casos, seguido de Jalisco con 5; Durango con 2; Ciudad de México con 2; y con un caso cada uno Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

ahz.