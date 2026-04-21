Lluvia de meteoros: ¿Dónde puedo ver este miércoles la primera lluvia de meteoros de la temporada EN VIVO por streaming?

Las Líridas iluminan el cielo este 21 de abril. Getty Images

La primera lluvia de meteoros destacada de la temporada ya está aquí. Se trata de las Líridas, un fenómeno astronómico que podrá observarse este miércoles 21 y durante la madrugada del jueves 22 de abril de 2026, cuando alcance su punto máximo de actividad.

De acuerdo con datos de la NASA y organismos astronómicos, esta lluvia estará activa del 16 al 25 de abril, pero su mejor momento será justo antes del amanecer del 22 de abril.

¿A qué hora y dónde ver la lluvia de meteoros?

El mejor horario para observar las Líridas será después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el cielo esté más oscuro y el fenómeno sea más visible.

Este espectáculo podrá apreciarse principalmente en el hemisferio norte, incluyendo México, Estados Unidos y gran parte de Norteamérica.

En condiciones ideales, se podrán ver entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque en ocasiones pueden registrarse ráfagas más intensas.

¿Se puede ver EN VIVO por streaming?

Sí. Diversas plataformas y observatorios astronómicos suelen transmitir estos eventos en vivo a través de YouTube y sitios especializados, lo que permite disfrutar del fenómeno incluso desde zonas con alta contaminación lumínica.

Estas transmisiones generalmente comienzan durante la madrugada, coincidiendo con el punto máximo de la lluvia.

¿Qué son las Líridas?

Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con observaciones desde hace más de 2 mil años. Se originan cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Thatcher.

Estos fragmentos ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre, generando destellos luminosos conocidos como “estrellas fugaces”.

Recomendaciones para verla mejor

Para disfrutar este fenómeno, expertos recomiendan:

Buscar lugares alejados de la luz artificial

Dejar que la vista se adapte a la oscuridad

Mirar hacia zonas despejadas del cielo

Tener paciencia, ya que los meteoros aparecen de forma intermitente

La lluvia de meteoros de abril es uno de los eventos más esperados del año y este 2026 promete un espectáculo visible en gran parte del continente.