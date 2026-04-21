Leonora Carrington: Laberinto Mágico. Primeras impresiones de un viaje que nos lleva al corazón del surrealismo

La Ciudad de México se consolida una vez más como un referente tecnológico y cultural con la llegada de una propuesta que promete cambiar la forma en que consumimos arte. A partir del próximo 22 de abril, las puertas del Centro de las Artes Inmersas (CAI) se abrirán para recibir "Leonora Carrington: Laberinto Mágico“. Esta no es la típica visita a un museo donde las piezas se observan desde la distancia; es una invitación a caminar dentro de la mente de una de las figuras más emblemáticas del surrealismo, utilizando herramientas digitales que rompen la barrera entre el espectador y la obra.

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¿Qué hace diferente a esta experiencia inmersiva?

A diferencia de otras exhibiciones digitales, el “Laberinto Mágico” logra un equilibrio perfecto entre lo tangible y lo virtual. El corazón de la muestra son las esculturas originales de Leonora Carrington, las cuales sirven como anclas de realidad en un entorno diseñado por el reconocido estudio Cocolab. Aquí, la tecnología no sustituye al arte, sino que lo potencia. Los asistentes se encontrarán rodeados de una narrativa visual y sonora que reinterpreta los paisajes oníricos de la artista, logrando que los símbolos y criaturas de su imaginario cobren vida mediante proyecciones de gran formato y un diseño de audio envolvente.

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¿Cómo beneficia la tecnología al legado de Carrington?

Para quienes no están familiarizados con los tecnicismos del arte, esta exhibición es la puerta de entrada ideal. El uso de herramientas inmersivas permite que el mensaje de libertad y misticismo de Carrington se entienda de forma orgánica. Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista, ha sido una pieza clave en este proyecto, asegurando que la esencia de su madre se mantenga intacta mientras se adapta a los lenguajes del siglo XXI. En esta experiencia nos encontraremos con una conexión emocional inmediata que sería difícil de lograr en una galería tradicional.

Los visitantes podrán encontrarán:

Esculturas originales: Piezas auténticas bajo una iluminación dinámica que resalta detalles antes imperceptibles.

Zonas interactivas: Espacios donde el archivo documental de la artista se activa con el movimiento de los visitantes.

Narrativa sonora: Una banda sonora diseñada específicamente para guiar al espectador a través de los diferentes estados de ánimo de la muestra.

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¿Cuándo y dónde podemos asistir?

La cita es en el Centro de las Artes Inmersas (CAI), un espacio que ya es referencia para los amantes de la fusión entre entretenimiento y cultura. La inauguración oficial está programada para el 22 de abril de 2026. Dada la relevancia de los involucrados, como el Consejo Leonora Carrington bajo la dirección de Fermín Llamazares, se espera que la demanda sea alta. Es recomendable estar atentos a los canales oficiales para la preventa de boletos, ya que la experiencia está diseñada para grupos reducidos con el fin de mantener la atmósfera íntima y sensorial que la obra requiere.

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Primeras impresiones de la experiencia “Leonora Carrington: Laberinto Mágico”

Haber visitado previamente el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí ya es, de por sí, una experiencia mágica; sin embargo, este ‘laberinto’ logra transportarnos directamente a la mente de la artista. Es como vivir un sueño: una propuesta profundamente visual y sensorial donde el equipo de Cocolab supo matizar la mística de la obra mediante la tecnología. La fusión de elementos digitales con experiencias análogas potencia las expresiones de Leonora de forma única. Más allá de ser un espacio ‘instagrameable’, es una visita obligada en la CDMX y, para quienes nos visitan por el Mundial, un recuerdo inolvidable.