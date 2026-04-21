Frío y calculado: así preparó el tirador de Teotihuacán su ataque

El ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán no fue improvisado. De acuerdo con información proporcionada por secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, el responsable, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, visitó el sitio días antes para reconocer el terreno, identificar puntos estratégicos y definir cómo ejecutar el ataque sin levantar sospechas.

Las autoridades federales confirmaron que el agresor actuó en solitario y que incluso se hospedó en un hotel cercano la noche previa. Este patrón de planeación previa refuerza la hipótesis de un ataque premeditado, con elementos que apuntan a una ejecución fría y calculada en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

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Así ocurrió el tiroteo en la Pirámide de la Luna

El ataque se registró desde la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más altos del complejo. Desde ahí, el agresor disparó contra turistas utilizando un revólver calibre .38, generando pánico entre visitantes nacionales y extranjeros en plena jornada.

El saldo fue de una mujer canadiense muerta y al menos 13 personas heridas, entre ellas menores de edad. Tras ser rodeado por fuerzas de seguridad, el atacante se suicidó, cerrando un episodio que dejó en evidencia la vulnerabilidad de espacios abiertos altamente concurridos.

La sombra de Columbine

De acuerdo con un artículo publicado por El País, entre las pertenencias del agresor se encontraron escritos con referencias a ideas delirantes y mensajes que sugerían inspiración externa “más allá de la tierra”. También se documentó su fascinación por la Masacre de Columbine, uno de los ataques más conocidos en la historia reciente.

El hecho ocurrió el mismo día del aniversario de Columbine, lo que ha llevado a las autoridades a clasificar el caso como un posible ataque de imitación o, como suele nombrarse a este tipo de casos, copycat. Este tipo de patrones refuerza la preocupación por la influencia de eventos violentos globales en agresores solitarios.

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Fallas de seguridad en zonas arqueológicas

El caso encendió alertas sobre los protocolos de seguridad en sitios turísticos. El arma utilizada, de fabricación mexicana y de uso restringido, logró ingresar sin ser detectada, lo que expone fallas en los filtros de revisión en accesos.

Especialistas advierten que espacios como Teotihuacán, por su extensión y flujo constante de visitantes, requieren esquemas más robustos de vigilancia. La ausencia de controles tecnológicos en accesos se vuelve un factor crítico frente a este tipo de amenazas.

Reacción oficial y medidas tras el ataque

El Gobierno federal confirmó que se trató de un agresor solitario y anunció el refuerzo inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas del país. Entre las medidas destacan el incremento de presencia de fuerzas federales y la instalación de arcos detectores de metales en puntos estratégicos.

Estas acciones buscan recuperar la confianza de visitantes y evitar que un hecho similar se repita.