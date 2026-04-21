Descubren cueva intacta de hace 40,000 años: así vivían los neandertales

Una cavidad oculta durante unos 40,000 años acaba de ser abierta por primera vez, revelando un escenario prácticamente congelado desde el Paleolítico. El hallazgo ocurrió dentro del complejo de Cuevas de Gorham, considerado uno de los últimos refugios conocidos de los neandertales en Europa.

La cámara, localizada en la Cueva Vanguard a unos 13 metros de profundidad, permanecía sellada por sedimentos que bloquearon su acceso durante milenios. Ese aislamiento total convirtió el sitio en una cápsula del tiempo, sin alteraciones humanas ni ambientales modernas, lo que hoy ven los científicos es, en esencia, una escena intacta de hace decenas de miles de años.

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Qué encontraron dentro de la cueva

Los primeros trabajos de exploración han revelado restos de fauna como lince, hiena y aves carroñeras, además de evidencias marinas que apuntan a la recolección de recursos costeros. Entre los hallazgos más llamativos destaca una gran concha, cuya presencia sugiere intervención humana y posibles usos simbólicos o prácticos.

También se identificaron herramientas de piedra asociadas a la tecnología musteriense, típicamente vinculada a los neandertales. Aunque no se han encontrado restos humanos directos, la combinación de objetos, restos de animales y disposición del espacio apunta claramente a ocupación neandertal, reforzando el valor del sitio como evidencia arqueológica de alto nivel.

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Por qué este descubrimiento puede cambiar lo que sabemos

El complejo de Gorham, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2016, ya era considerado un enclave clave para entender la desaparición de los neandertales. Este nuevo acceso añade una pieza crítica, un entorno sellado que permite estudiar su vida sin contaminación posterior.

Para los investigadores, el potencial es enorme. Desde reconstruir dietas hasta entender comportamientos sociales o adaptaciones al entorno, la cueva podría ofrecer respuestas sobre cómo vivieron los neandertales sus últimos años en el sur de Europa. Aún se debate por qué desaparecieron, este hallazgo abre una nueva línea de investigación que podría cambiar lo que sabemos sobre nuestros parientes más cercanos.