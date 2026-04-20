Tráiler embiste a 9 vehículos en el Circuito Mexiquense deja varios heridos graves y un fallecido

Nueve vehículos fueron embestidos por un tráiler sin frenos en el kilómetro 35 del Circuito Mexiquense, hay una persona fallecida y siete lesionados graves.

Un tráiler queda sin frenos y embiste a 9 vehículos particulares en el kilómetro 35 del Circuito Mexiquense en la zona correspondiente al municipio de Ecatepec.

Dos camionetas de transporte colectivo y 7 vehículos particulares fueron embestidos esta mañana en el Circuito Mexiquense en dirección a la Ciudad de México.

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🔴Un tráiler se quedó sin frenos y embistió a nueve vehículos, incluidas dos camionetas colectivas, en el km 36 del Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec.



Un hombre murió al quedar atrapado en su auto y al menos 16 personas resultaron lesionadas, siete de ellas con heridas… pic.twitter.com/3RFZbB5Poo — W Radio México (@WRADIOMexico) April 20, 2026

Al sito llegaron elementos de rescate que de acuerdo con los primeros informes, una persona perdió la vida al quedar prensada en su vehículo y 16 lesionados, siete de ellos reportados egraves por lo que fueron llevados a hospitales cercanos para su atención.

Los primeros respondientes en el accidente como casi siempres en esta vialidas fueron ciudadanos que intentaron rescatar a las personas que permanecían entre fierros retorcidos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM Ampliar

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