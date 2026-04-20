Tráiler embiste a 9 vehículos en el Circuito Mexiquense deja varios heridos graves y un fallecido
Nuevamente un tráiler deja su estela de muerte, en el Circuito Mexiquense con un fallecido y 7 personas graves, al embestir 9 vehículos.
Un tráiler queda sin frenos y embiste a 9 vehículos particulares en el kilómetro 35 del Circuito Mexiquense en la zona correspondiente al municipio de Ecatepec.
Dos camionetas de transporte colectivo y 7 vehículos particulares fueron embestidos esta mañana en el Circuito Mexiquense en dirección a la Ciudad de México.
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Al sito llegaron elementos de rescate que de acuerdo con los primeros informes, una persona perdió la vida al quedar prensada en su vehículo y 16 lesionados, siete de ellos reportados egraves por lo que fueron llevados a hospitales cercanos para su atención.
ahz.