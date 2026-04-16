Elección consejeros INE 2026: Fechas clave y proceso final en la Cámara de Diputados

Será el lunes 20 de abril cuando se entreguen a este órgano de gobierno los tres grupos de 5 candidatas y candidatos finalistas para ocupar las tres vacantes

Este jueves concluye el plazo para que el Comité Técnico de Evaluación lleve a cabo las entrevistas a los 100 aspirantes semifinalistas a consejeros del INE.

¿Cuándo se definirán las quintetas finales?

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ratificó que será el lunes 20 de abril cuando se entreguen a este órgano de gobierno los tres grupos de 5 candidatas y candidatos finalistas para ocupar las tres vacantes del Consejo General del INE.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/48yLZacJZe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 16, 2026

¿Cómo será la elección en el Pleno?

Dijo que el Comité Técnico tiene que elaborar este fin de semana las tres quintetas para que los diputados en Pleno elijan a los tres nuevos consejeros electorales mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de los legisladores presentes, en caso contrario, la elección de los nuevos integrantes del INE se hará por insaculación, es decir, su nombramiento se decidirá al azar.

“Sí, el lunes, sí se tiene que publicar. Se va a dar efecto de transparencia a todo. Ese día se tiene que dar a conocer. Cuando nos llegue a nosotros se subirá a la Gaceta y nosotros lo único que vamos a hacer es turnarla al Pleno para que se vote. Si no se logra votar, o sea, se vota, pero no se logran las dos terceras partes, o la mayoría calificada, por cada uno de la quinteta, entonces se procede a la insaculación y el martes estaremos sometiendo al Pleno”.

Instituto Nacional Electoral Ampliar

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Cabe decir que, si los legisladores no se ponen de acuerdo en el nombramiento de los tres nuevos consejeros electorales mediante la insaculación, entonces será la Suprema Corte la que lo decidirá.

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