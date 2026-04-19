Tormenta Negra en México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas y granizo por el Frente Frío 45?

El clima en México registra un giro importante este domingo 19 de abril de 2026 con la llegada del Frente Frío número 45, un sistema que, en combinación con otros fenómenos atmosféricos, provocará lluvias intensas, fuertes vientos y un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.

De acuerdo con reportes meteorológicos, este frente frío avanza sobre el norte y noreste del territorio nacional, acompañado por una masa de aire polar que intensificará sus efectos.

Este sistema interactúa además con una vaguada en niveles altos, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, lo que genera condiciones propicias para lluvias fuertes, tormentas eléctricas e incluso posible caída de granizo.

Tormenta negra impactará a más de 15 estados

Uno de los fenómenos más llamativos de este evento es la llamada “tormenta negra”, término que se utiliza para describir precipitaciones intensas y persistentes que pueden generar inundaciones y afectaciones urbanas.

Para este domingo, se esperan lluvias fuertes en estados del norte y noreste como:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Así como en Chiapas, donde las precipitaciones podrían alcanzar niveles significativos.

Además, se prevén chubascos en entidades del centro y oriente del país, incluyendo:

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Incluso regiones como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Morelos podrían registrar lluvias aisladas acompañadas de rachas de viento.

Descenso de temperatura y vientos intensos

La masa de aire frío asociada al sistema frontal provocará un descenso de temperaturas en gran parte del país, especialmente en el norte, noreste, centro y oriente.

En algunas zonas montañosas, incluso se prevén temperaturas cercanas a los 0 grados o inferiores durante la madrugada.

Además, el evento de “Norte” generará rachas de viento que podrían superar los 60 a 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en carreteras.

Calor extremo persistirá en otras regiones

A pesar de la presencia del frente frío, el contraste climático continuará en México. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias y frío, estados del occidente y sur seguirán registrando altas temperaturas debido a una circulación anticiclónica.

Este escenario refleja la transición típica de abril, donde sistemas invernales y condiciones de calor conviven en distintas regiones del país.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y tomar precauciones ante fuertes vientos y tormentas eléctricas.

El Frente Frío 45 es uno de los últimos de la temporada, pero su impacto podría sentirse en gran parte del país durante este fin de semana.