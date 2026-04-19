Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para el lunes 20 de abril: calor y lluvia

El SMN prevé un día con calor y lluvias en CDMX y Edomex. Getty Images

El clima en el Valle de México tendrá contrastes este lunes 20 de abril de 2026, con una combinación de calor durante el día y probabilidad de lluvias por la tarde, de acuerdo con reportes oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la Ciudad de México, se prevé un ambiente templado a cálido conforme avance el día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 26 y 28 grados Celsius.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y con ambiente fresco, especialmente en zonas altas. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas.

⚠️Nuestra experta te comparte la actualización del #Pronóstico de #Lluvias para hoy y mañana en nuestro país, debido al paso del #FrenteFrío número 45 sobre territorio nacional. ¡Toma tus precauciones! pic.twitter.com/PwmNlio1go — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 19, 2026

Lluvias y viento también en el Estado de México

En el Estado de México, el panorama será similar, aunque con mayor intensidad en las precipitaciones. El SMN prevé lluvias más constantes, principalmente en zonas montañosas, además de posibles tormentas eléctricas.

Las temperaturas en Toluca podrían oscilar entre los 7 y 9 grados como mínima, y alcanzar máximas cercanas a los 24 grados.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, lo que podría generar caída de ramas, anuncios o afectaciones en vialidades.

Calor y lluvia: típico contraste de abril

Este comportamiento responde a la combinación de humedad en el centro del país con sistemas atmosféricos como canales de baja presión, lo que favorece lluvias en entidades como CDMX, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

Al mismo tiempo, persiste una circulación anticiclónica que mantiene temperaturas elevadas durante el día, generando este contraste típico de la temporada primaveral.

Las autoridades recomiendan salir con protección solar durante el día y no olvidar el paraguas o impermeable por la tarde. También se sugiere tomar precauciones ante posibles encharcamientos y vientos fuertes.