Metrobús de la Línea 1 falla en Doctor Gálvez y pasajeros lo empujan en plena avenida | VIDEO

Falla en el Metrobús obligó a usuarios a empujar la unidad en plena avenida Universidad. X

Un hecho inusual ocurrido en la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales: usuarios del Metrobús tuvieron que empujar una unidad que quedó varada en plena vía, en las inmediaciones de la estación Doctor Gálvez, al sur de la capital.

Metrobús falla en Doctor Gálvez y pasajeros lo empujan en plena avenida pic.twitter.com/bVM3poGyj0 — Franc (@paco__miranda) April 19, 2026

El incidente se registró el pasado 16 de abril sobre Avenida Universidad, a la altura de la alcaldía Coyoacán, cuando una unidad de la Línea 1 del Metrobús presentó fallas y quedó detenida en medio del tránsito.

De acuerdo con los reportes, el autobús se encontraba realizando desvíos en su ruta habitual debido a una manifestación en la zona, lo que complicó su circulación y terminó por dejarlo inmovilizado.

Video viral muestra reacción de usuarios

Ante la situación, varios pasajeros descendieron de la unidad y decidieron actuar por su cuenta. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se observa a un grupo de personas empujando el vehículo para intentar liberar la vialidad.

El momento fue captado por testigos y generó miles de reacciones, ya que refleja tanto las fallas en el servicio como la respuesta colectiva de los usuarios ante una emergencia cotidiana.

Fallas y afectaciones en el servicio

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente evidenció los retos que enfrenta el sistema de transporte ante bloqueos, manifestaciones y fallas mecánicas.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre sanciones o medidas tras lo ocurrido, pero el video sigue generando conversación sobre las condiciones del servicio y la capacidad de respuesta ante imprevistos.