Metro CDMX: Sujeto inhalando solventes provoca incendio en vagón y activa protocolos de seguridad | VIDEO

Un incendio en la Línea B del Metro CDMX generó alarma. X

Un incidente generó alarma entre usuarios del Metro de la Ciudad de México, luego de que se registrara un incendio dentro de un vagón de la Línea B.

De acuerdo con reportes de pasajeros, el fuego comenzó cuando un sujeto que presuntamente inhalaba solvente intentó encender un cigarro al interior del tren, lo que provocó una reacción inmediata entre los usuarios.

Ante lo ocurrido, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que personal de seguridad y operación actuó de manera inmediata para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

¿Qué explicación dieron las autoridades del Metro CDMX?

En una tarjeta informativa, el STC confirmó que el incidente fue atendido rápidamente por elementos de seguridad institucional, quienes retiraron al usuario involucrado y aplicaron los protocolos correspondientes.

Asimismo, el organismo señaló que el servicio en la Línea B no presentó afectaciones mayores y continuó operando con normalidad tras el control del incidente.

El Metro CDMX reiteró que está estrictamente prohibido fumar o realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros dentro de las instalaciones.

También hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier conducta sospechosa o peligrosa a través del personal de vigilancia o mediante los canales oficiales del sistema.