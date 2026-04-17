Petro arremete contra Shakira por “las mujeres facturan”: esta fue la dura crítica del presidente colombiano

La frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, convertida en fenómeno global tras el lanzamiento de la sesión de Shakira con Bizarrap en 2023, vuelve a la conversación. Esta vez no por la música, sino por una crítica directa del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario cuestionó públicamente el mensaje, desatando una ola de reacciones en redes sociales, medios y figuras públicas. El choque entre cultura pop y discurso político colocó el tema del empoderamiento femenino, el dinero y el cuerpo en una discusión que rápidamente se volvió tendencia.

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“El cuerpo no es mercancía”: el duro mensaje de Petro a Shakira

Durante un Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño, Gustavo Petro expresó su incomodidad con la frase popularizada por Shakira. Según el presidente, el mensaje podría interpretarse como una forma de vincular el cuerpo femenino con dinámicas de mercado, algo que considera problemático desde una perspectiva ética y social.

“El cuerpo no se vende… ni por poquito ni por mucho”, afirmó el mandatario, en una intervención que también abordó la mercantilización en distintos ámbitos. Su postura se enmarca en una crítica más amplia al modelo económico y a lo que él denomina formas contemporáneas de explotación o “esclavitud moderna”.

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Redes y opinión pública se dividen por el significado de la frase

Las declaraciones de Gustavo Petro detonaron una discusión inmediata en redes sociales y medios. En X (antes Twitter), el tema se colocó entre las principales tendencias en Colombia el mismo día de sus declaraciones, con miles de menciones en pocas horas. Analistas como Ariel Ávila señalaron que el comentario abre una discusión válida sobre los límites entre empoderamiento y consumo en la cultura actual. Incluso sectores académicos retomaron el debate sobre la mercantilización del cuerpo en industrias como la música y la publicidad.

Del otro lado, figuras públicas y usuarios defendieron el mensaje de Shakira. La canción “BZRP Music Sessions #53”, lanzada en enero de 2023 junto a Bizarrap, superó los 50 millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas y acumula más de mil millones de vistas, convirtiéndose en un fenómeno global. Para muchos, la frase “las mujeres facturan” simboliza independencia económica y resiliencia tras su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, y no una referencia literal al cuerpo como mercancía.



