México vs Brasil; todo lo que hay que saber para el partido de leyendas

México y Brasil volverán a compartir cancha en un partido de leyendas que reunirá a algunas de las figuras más representativas en la historia de ambas selecciones, en un evento que forma parte de las actividades previas al Mundial 2026.

México vs Brasil amistoso de leyendas en Estadio Banorte Ampliar

El encuentro se disputará el próximo 19 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, con una alta expectativa por ver nuevamente en acción a futbolistas que marcaron época en el fútbol internacional.

La sede será el Estadio Banorte en la Ciudad de México, inmueble renovado que también será protagonista en la próxima Copa del Mundo, consolidándose como uno de los escenarios principales para eventos de gran convocatoria.

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Por parte de Brasil destacan nombres como Kaká, Ronaldinho, Adriano y Marcelo, jugadores que conquistaron títulos internacionales y dejaron huella en clubes de élite, además de campeones del mundo que dominaron distintas generaciones.

México contará con referentes como Rafael Márquez, Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Pavel Pardo, además de la presencia especial de Antonio Naelson “Sinha”, quien expresó su emoción por volver a representar al país en un duelo de este calibre.

¿Quiénes estarán en el México vs Brasil de leyendas y por qué genera tanta expectativa?

La respuesta está en la calidad de las convocatorias, ya que ambos equipos reúnen a futbolistas que disputaron Copas del Mundo, ganaron títulos internacionales y se convirtieron en ídolos, creando un espectáculo que conecta generaciones de aficionados.

México vs Brasil: Juego de Leyendas en el Estadio Azteca Ampliar

El evento no solo ofrece un partido amistoso, también funciona como un homenaje al legado de estos jugadores, mientras los boletos ya están disponibles con precios que van desde los 700 hasta casi los 5,000 pesos, dependiendo de la zona del estadio.