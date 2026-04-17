Aeropuertos y Servicios Auxiliares refuerza su papel preponderante en la transformación energética del sector aeronáutico

Innovación tecnológica, combustibles sostenibles y capacitación especializada; acciones clave para contribuir al desarrollo energético del país

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) participó en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, realizada los días 14 y 15 de abril en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), foro estratégico impulsado por la Secretaría de Energía que reunió a actores públicos, privados y académicos con el propósito de fortalecer la soberanía energética, promover la innovación tecnológica y consolidar un modelo de desarrollo sustentable para el país.

Durante los trabajos y actividades realizadas en la Feria de Energía e Innovación ASA se posicionó como un actor fundamental en el mercado de combustibles de aviación, al garantizar el suministro de la principal fuente de energía que sostiene la operación aérea en México, además de consolidar su participación preponderante en el proceso de transición energética hacia energías limpias en el sector.

En este espacio, concebido como plataforma de diálogo y articulación de políticas energéticas, se reafirmó la posición estratégica de ASA con su presencia en 52 estaciones de suministro de combustibles de aviación en diferentes aeropuertos del país, con lo que el Organismo asegura y garantiza el suministro de combustible bajo estrictos estándares internacionales de calidad y seguridad, que le permite mantener la continuidad operativa del sector, fortalecer la conectividad nacional e internacional y contribuir al desarrollo económico del país.

La presencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en este evento reafirma el compromiso institucional para contribuir de forma decidida en la transición energética del sector aeronáutico mediante el impulso de combustibles sostenibles de aviación (SAF), alternativa viable para la reducción de emisiones y la mitigación del impacto ambiental,

Con su participación, ASA presentó, también, su portafolio de servicios integrales estratégicos que incluyen el diseño, operación y administración aeroportuaria, mantenimiento de infraestructura, asistencia técnica especializada y consultoría para el desarrollo de proyectos.

Asimismo, ASA refrenda su interés por el desarrollo de nuevas generaciones de capital humano para el crecimiento del sector a nivel nacional e internacional, ya que con el Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), referente en la formación de profesionales del sector aeronáutico, se ofrecen programas orientados a la seguridad operacional, la gestión aeroportuaria y los factores humanos, acciones clave con los que ASA contribuye para elevar los estándares de desempeño y con ello consolidar una cultura de seguridad en toda la industria.

La participación de ASA en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar reafirma su visión de consolidarse como un Organismo de clase mundial, alineado con los objetivos estratégicos del Gobierno de México en materia energética para seguir trabajando a favor de la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y un compromiso firme con la sustentabilidad.

Con acciones como esta Aeropuertos y Servicios Auxiliares fortalece su papel como un aliado estratégico para la transformación energética del país, al tiempo que se enfoca en impulsar el desarrollo, a mediano plazo, de una aviación más limpia, segura y eficiente, en beneficio del crecimiento económico y la conectividad de México.