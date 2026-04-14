Pensión por retiro anticipado del IMSS: ¿Quiénes pueden dejar de trabajar a los 55 años?

El acceso a la pensión por retiro anticipado del IMSS se basa en los fondos acumulados, lo que determina a quiénes pueden dejar de trabajar a los 55 años.

El reloj del retiro no siempre tiene que marcar la misma hora para todos, ya que hay opciones para quienes prefieren terminar su etapa laboral de forma adelantada. El factor principal aquí no es solo la edad, sino contar con los recursos necesarios para poder solicitar el trámite. Para poner en orden los números y ver si esta alternativa te es viable, conviene que revises cómo funciona la pensión por retiro anticipado del IMSS y quiénes pueden dejar de trabajar a los 55 años.

¿Qué es la pensión por retiro anticipado?

Como te hemos compartido aquí en W Radio, la pensión por retiro anticipado es una modalidad del IMSS que permite a una persona dejar de trabajar antes de cumplir los 60 años, utilizando los ahorros acumulados en su cuenta individual de AFORE para financiar su propio pago mensual.

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¿Cuándo se puede pedir la pensión anticipada?

La pensión anticipada se puede pedir en el momento en que el trabajador cumpla con el requisito de semanas cotizadas y, sobre todo, cuando el saldo de su cuenta individual tenga lo necesario para costear el retiro bajo las condiciones de monto que exige el IMSS.

Para iniciar el trámite, toma en cuenta estos puntos clave:

Debes estar dado de baja del régimen obligatorio (no tener empleo formal vigente).

del régimen obligatorio (no tener empleo formal vigente). Es necesario contar con al menos 1,000 semanas cotizadas (o las vigentes según la Ley del Seguro Social al momento de tu baja).

(o las vigentes según la Ley del Seguro Social al momento de tu baja). El monto de la pensión que se calcule debe ser mayor en más del 30% a la Pensión Garantizada que establece el Gobierno.

a la que establece el Gobierno. Tus recursos deben alcanzar para pagar la prima del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios.

¿A qué edad se puede solicitar la pensión anticipada?

La pensión anticipada se puede solicitar a cualquier edad, siempre que sea antes de los 60 años y se cumpla con el soporte financiero mencionado. No existe un límite de edad mínimo rígido; el verdadero filtro es tu saldo en la AFORE.

Toma en cuenta que, aunque seas joven, si tus ahorros no permiten superar ese margen del 30% extra sobre la pensión mínima tras pagar los seguros correspondientes, el IMSS no podrá autorizar la solicitud. Es un esquema diseñado para quienes tuvieron aportaciones altas o realizaron un ahorro voluntario constante.

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