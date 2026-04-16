Ricardo Monreal prevé más cambios en el gabinete de Sheinbaum y licencias por comicios 2027

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, vislumbró más cambios en el gabinete presidencial y una cascada de licencias de legisladores en busca de candidaturas de cara a los comicios del 2027.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/48yLZacJZe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 16, 2026

¿Habrá más cambios en el gobierno rumbo a 2027?

Se le preguntó si él pudiera dejar su cargo como coordinador de Morena en San Lázaro para buscar algún otro cargo público, pero Monreal dijo que no, aunque siempre está dispuesto apoyar a su partido en la tarea que se le encomiende.

“Si, creo que habrá más cambios, sobre todo con el anuncio de la Presidenta para todos aquellos que quieran participar en procesos electorales, de retirarse de sus cargos públicos me parece una medida sana. Seguramente va a haber otros cambios en el gobierno y en las cámaras. No, yo no estoy contemplado, pero donde ayude ahí estaré. ¿En alguna circunscripción? En eso, si voy a aceptar, sí es compatible, incluso, los coordinadores de grupos parlamentarios siempre apoyan a sus partidos y yo no seré la excepción”. —

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¿Qué pasará con las licencias de legisladores?

El político zacatecano vio con buenos ojos que Citlalli Hernández haya renunciado a la Secretaría de las Mujeres e incorporarse a Morena, aseguró que no hay crisis en la coalición con el PT y el Partido Verde pero la ex secretaria de Estado tiene mucha experiencia y apoyará mucho a Luisa María Alcalde en el fortalecimiento en la alianza política Sigamos Haciendo Historia como lo hizo en los comicios de 2024.

“Este gesto de dejar una secretaría de Estado para convertirse en un eslabón en el partido, me parece un gesto correcto y honesto, ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, pero Citlalli tenía en ese entonces como propósito trabajar con los aliados para llegar a acuerdo en la integración de las Cámara de Diputados en los estados y con los municipios. Tiene experiencia y le va ayudar mucho a Luisa Alcalde”. —

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¿Cómo impacta esto en la coalición política?

Ricardo Monreal dijo que Morena nunca ha minimizado la fuerza del Partido Verde, pero el proceso de sucesión está muy adelantado y lo mejor es que haya diálogo entre los partidos de la alianza en el poder antes de empezar a lanzar sus candidatos, los cuales deben surgir de las encuestas.

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