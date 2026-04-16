Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para el viernes 17 de abril: calor y lluvia

El clima para este viernes 17 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por una combinación de temperaturas cálidas, cielo nublado y probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para hoy, se pronostica la aproximación de un nuevo #FrenteFrío al noroeste de #México, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la #Atmósfera. Más información en ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/JhwJrurivS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del Valle de México, con cielo medio nublado y posibles bancos de neblina en zonas altas. Conforme avance el día, la temperatura aumentará y se espera un ambiente cálido por la tarde.

En la Ciudad de México, se prevén temperaturas máximas cercanas a los 27 grados Celsius, mientras que en el Estado de México, especialmente en Toluca, las mínimas podrían descender a menos de 10 grados durante las primeras horas del día.

Lluvias y chubascos por la tarde del viernes

El SMN indica que durante la tarde y noche se incrementará la probabilidad de precipitaciones, con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas.

Las condiciones se deben a la presencia de canales de baja presión y al ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, lo que favorece la formación de nubes de tormenta.

Viento y cambios bruscos este viernes 16 de abril

Además, se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas más fuertes en zonas abiertas, lo que podría generar tolvaneras o caída de ramas.

En zonas altas del Estado de México, incluso se prevén temperaturas más bajas durante la madrugada, con posibilidad de heladas en áreas serranas.

Autoridades recomiendan mantenerse informado, evitar cambios bruscos de temperatura y tomar precauciones ante posibles lluvias, encharcamientos y tormentas eléctricas.