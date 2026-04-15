Hoy No Circula 15 de abril 2026: Placas y engomados que descansan este miércoles en CDMX y Edomex( Getty Images )

Si ya estás planeando tus traslados para este 15 de abril, es fundamental que verifiques si a tu vehículo le toca “descansar”. Recuerda que durante abril, la intensa radiación solar y la escasez de vientos facilitan la acumulación de contaminantes, por lo que el programa Hoy No Circula es nuestra principal herramienta para mantener la calidad del aire bajo control.

Evita que un descuido arruine tu jornada y afecte tu bolsillo. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 15 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Multarán con más de 4,000 pesos por usar el celular al manejar: a quién aplica

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones por toda la Zona Metropolitana:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica para este 2026 oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.