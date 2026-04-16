Habrá cese al fuego de 10 días entre Líbano e Israel, anunció Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron a partir de hoy, por la tarde, un alto al fuego de 10 días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

Trump señaló en su red social, que el acuerdo se alcanzó tras conversaciones con ambos líderes.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado Presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el Primer Ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto al fuego de 10 días a partir de las17:00 horas” — Dijo en su red Truth Social

¿Cómo se logró el acuerdo entre Israel y Líbano?

El presidente Trump, explicó que el martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años en Washington, D.C., con el Secretario de Estado, Marco Rubio y que instruyó al Vicepresidente JD Vance y a Rubio, junto con el Presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera.

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Trump agregó que invitará a Netanyahu y a Aoun,a la Casa Blanca para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

¿Qué contexto tiene el conflicto en Medio Oriente?

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear la frágil tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Medio Oriente, iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona, sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20% del petróleo de todo el mundo.

¿Cuál es el saldo del conflicto?

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2 mil 196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7 mil 185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.