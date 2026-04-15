Taylor Momsen: ¿Qué le pasó a la cantante de The Pretty Reckless que fue hospitalizada en CDMX?

Mx - Taylor Momsen, cantante de The Pretty Reckless es hospitalizada en CDMX

La visita de Taylor Momsen (cantante de The Pretty Reckless) a México encendió las alarmas luego de que se confirmara que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en la capital. Lo que parecía una estancia normal terminó en un susto médico que rápidamente se volvió noticia.

Así que te contamos qué fue lo que pasó con la cantante de The Pretty Reckles y cómo es que puede afectar su concierto de hoy al abrirle a AC/DC.

¿Qué le pasó a Taylor Momsen en México?

La cantante y actriz fue ingresada de emergencia tras sufrir la picadura de una araña venenosa durante su estancia en la CDMX.

De acuerdo con reportes, la situación generó preocupación debido a los riesgos que implica este tipo de mordeduras, especialmente cuando no se detectan de inmediato. Se sabe que Taylor Momsen fue hospitalizada y pasó toda la noche en el lugar para ser atendida en el lugar para observación.

Aunque no se han dado todos los detalles sobre su estado de salud, se sabe que recibió atención médica oportuna.

Mx - Taylor Momsen comparte fotos del momento de su hospitalización en CDMX Ampliar

¿Por qué es peligrosa una picadura de araña venenosa?

En México, una de las especies más peligrosas es la araña violinista, cuyo veneno puede provocar desde dolor intenso hasta necrosis en la piel si no se trata a tiempo. Los síntomas pueden aparecer horas después e incluyen:

Inflamación y enrojecimiento

Dolor progresivo

Fiebre o malestar general

En casos graves, daño en tejidos

Especialistas recomiendan acudir de inmediato al hospital ante cualquier sospecha, ya que el tratamiento temprano es clave.

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¿Qué hacer ante una picadura?

Autoridades y expertos coinciden en algunas recomendaciones básicas:

Lavar la zona con agua y jabón

No aplicar remedios caseros

Evitar manipular la herida

Acudir de inmediato a un centro médico

Actuar rápido puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla y complicaciones mayores. Aunque muchas personas asocian este tipo de arañas con zonas rurales, lo cierto es que también pueden encontrarse en espacios urbanos, especialmente en lugares oscuros o poco utilizados.

Esto significa que el riesgo no es exclusivo de exteriores o naturaleza, sino que también puede estar dentro de casa.