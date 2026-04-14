Hoy No Circula 14 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan este martes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás alistando las llaves para salir a tus actividades, detente un momento y verifica si tu vehículo tiene permitido transitar este 14 de abril. El programa Hoy No Circula opera de manera habitual en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México.

Recuerda que durante este mes, la alta radiación solar y la estabilidad atmosférica facilitan la acumulación de contaminantes, por lo que respetar el calendario es nuestra mejor herramienta para prevenir una Contingencia Ambiental.

¿Qué autos NO circulan este martes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 14 de abril de 2026?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula en este 2026 puede costarte una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).