Fake News: Sheinbaum sobre apagón de CFE
El supuesto apagón de CFE en cinco zonas del país fue desmentido; autoridades indicaron que solo habrá cortes por mantenimiento.
Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga programado realizar un Apagón CFE, en cinco zonas del país.
Desmienten apagones masivos
De manera breve en la mañanera, la Primera Mandataria, calificó como fake news lo difundido en redes sociales donde se advierte que las zonas afectadas serían la Ciudad de México; Mazatlán, Sinaloa; Coatzacoalcos, Veracruz; y Zacatecas, Fresnillo, Río Grande Guadalupe y Víctor Rosales.
Estos son rumores es una “fake news”.—
La CFE, señaló más tarde que lo que habrá son algunos cortes de luz, en algunas colonias de la Ciudad México, pero por mantenimiento, mientras se preveían interrupciones en Mazatlán, Sinaloa y Coatzacoalcos, Veracruz.
Interrupciones por mantenimiento
De acuerdo a lo difundido, los apagones sería hasta por cinco horas este 15 de abril por lo que recomendaron a la población cargar sus dispositivos y desconectar los equipos sensibles, evitar también el uso de elevadores.
ahz.