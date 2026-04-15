Fake News: Sheinbaum sobre apagón de CFE

Fake que la CFE tenga programado realizar un apagón de luz, en cinco zonas del país, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga programado realizar un Apagón CFE, en cinco zonas del país.

Desmienten apagones masivos

De manera breve en la mañanera, la Primera Mandataria, calificó como fake news lo difundido en redes sociales donde se advierte que las zonas afectadas serían la Ciudad de México; Mazatlán, Sinaloa; Coatzacoalcos, Veracruz; y Zacatecas, Fresnillo, Río Grande Guadalupe y Víctor Rosales.

Estos son rumores es una “fake news”. —

La CFE, señaló más tarde que lo que habrá son algunos cortes de luz, en algunas colonias de la Ciudad México, pero por mantenimiento, mientras se preveían interrupciones en Mazatlán, Sinaloa y Coatzacoalcos, Veracruz.

#MañaneraDelPueblo | Durante la conferencia matutina, la Directora General de la CFE, @EmiliaCallejaA, informó que se desarrollan proyectos para incrementar en 17 mil MW la capacidad de generación eléctrica del país.



Por su parte, la Presidenta @Claudiashein, junto con la… pic.twitter.com/WESAnYVjKl — CFEmx (@CFEmx) April 15, 2026

Interrupciones por mantenimiento

De acuerdo a lo difundido, los apagones sería hasta por cinco horas este 15 de abril por lo que recomendaron a la población cargar sus dispositivos y desconectar los equipos sensibles, evitar también el uso de elevadores.

ahz.