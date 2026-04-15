Clima Hoy 16 de abril: ¿A qué hora va a llover en el Estado de México y la CDMX?

Pronóstico CDMX y Edomex: lluvias, granizo y viento este 16 de abril. Getty Images

El clima para este jueves 16 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por condiciones variables: mañana fresca, tarde cálida y alta probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Conoce las condiciones del tiempo que prevalecerán durante esta noche y las primeras horas del jueves, con el #VideoPronóstico del #SMNmx ⬇️ pic.twitter.com/sOSJ32fDeW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma en algunas zonas del Valle de México. Conforme avance la jornada, la temperatura aumentará, alcanzando condiciones cálidas por la tarde.

Sin embargo, el cambio más importante llegará después del mediodía.

¿A qué hora va a llover en CDMX y Edomex?

El SMN prevé que las lluvias se presenten principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, cuando se incrementa la nubosidad y la inestabilidad atmosférica en la región.

Estas precipitaciones podrían comenzar como lluvias aisladas en la CDMX, pero intensificarse en el Estado de México con intervalos de chubascos.

Además, no se descarta que estén acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en zonas altas del Edomex.

Viento y condiciones generales

El pronóstico también indica rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 45 km/h, lo que podría generar caída de ramas o tolvaneras en algunas áreas.

Estas condiciones están asociadas a canales de baja presión e ingreso de humedad, factores que favorecen lluvias en el centro del país.

Autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles encharcamientos, cambios bruscos de temperatura y tormentas eléctricas.