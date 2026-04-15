Aunque Sheinbaum no creía en el fracking, presentó a un grupo de expertos para su análisis

Habrá decisión consensuada para el uso de fracking en la explotación de gas no convencional, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, al defender una práctica en la que años atrás junto con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se dijo en contra pero, ahora confía en que pueda realizarse con la tecnología.

¿Por qué se analiza el fracking en México?

Durante la mañanera, encabezó la presentación de los integrantes del grupo de expertos que se encargarán del tema, la Primera Mandataria, aseguró que además de escuchar a los representantes de la academia e institutos, habrá una consulta ciudadana para implementar el fracking que insistió, deberá cuidar del medio ambiente.

¿Qué papel juega la soberanía energética?

Insistió en la necesidad de analizar propuestas que permitan acercarse a la soberanía energética, ya que recordó que nuestro país, depende en el 75% del gas no convencional proveniente de Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que ver por la soberanía de nuestro país energética, igual que Estados Unidos ve por la soberanía energética de Estados Unidos… 75% del gas que consumimos es gas no convencional, sólo que viene de Texas, segundo en varias reuniones que hemos tenido con el equipo, <b>Pemex</b>, el <b>Instituto Mexicano del Petróleo</b>, el <b>Instituto Mexicano de Tecnología del Agua</b>, lo que hemos estado observando es que hay una innovación enorme en este tema que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables y también el reciclamiento de agua, de reducción al máximo de los impactos ambientales, no digo cero impacto ambiental porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental”. — Explicó la Presidenta

¿Qué se decidirá en los próximos meses?

Sheinbaum Pardo, aclaró que hasta el momento no se tiene previsto un plan para el desarrollo del nuevo fracking con la participación de privados, pero enfatizó no entregará los recursos naturales al exterior. Descartó que, con la explotación del gas no convencional, se busque un precio más bajo en el recurso.

“Esa es la siguiente etapa pero lo que no vamos a entregar son nuestros recursos naturales al extranjero, eso si no, además eso está en la Constitución… más que el precio para todas y todos los mexicanos por supuesto es la disponibilidad, el que haya gas en nuestro propio territorio, eso es importantísimo para todas y todos los mexicanos, pero la soberanía es un asunto de todas y todos, no solamente es un beneficio individual, es un beneficio colectivo, es la patria, es la nación, es el futuro de México, es una decisión de soberanía”. — Dijo Sheinbaum

La Jefa del Ejecutivo Federal mencionó que aún no es una decisión el desarrollo de un nuevo fracking y respondió así a la Alianza Latinoamericana Contra el Fracking que llamó a Sheinbaum Pardo cumplir sus promesas de campaña e implementar la prohibición total del fraccionamiento hidráulico.

“A todos aquellos movimientos legítimos que están contra el fracking, en primer lugar les decimos estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos en distintos teas para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y dónde sería viable explotarlo, y después seguir trabajando con ellos y ellas para que nos puedan seguir asesorando y orientando, es decir la decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico no como una decisión de la Presidenta” — Enfatizó

De acuerdo a la Presidenta de México, la primera etapa de análisis podría arrojar los primeros resultados en dos meses, con lo que se determinará si se avanza en su desarrollo o no. En este escenario Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, aseveró, no hay improvisación.

Se mencionó que una de las líneas a investigar es desarrollar fracking con el uso de CO2 espumado o con dióxido de carbono espumado.

Durante la conferencia Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gustavo Pacheco López, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, se dijeron a favor de avanzar por la soberanía energética y se comprometieron a colaborar en el desarrollo de las tecnologías por el bienestar de los mexicanos, eso sí, comentaron que analizarán los distintos costos en materia ambiental y social.

Aunque la titular de Ciencia refirió que serán entre 12 y 17 los especialistas, mencionó en el grupo interdisciplinario a Carlos Serral de Monreal, Manuel Martínez Morales, Jesús Humberto Romo Toledano, Samuel Alejandro Lozano Morales, Blanca Jiménez, Carlos Aguilar Madera, Eric Emanuel Luna, Rosa María Hernández Medén, Elena Centeno García, José Alberto Morquecho Robles, Fernando Camacho Oregón y Patricia Reina.