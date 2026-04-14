World Happiness Report 2026: ¿En qué lugar quedó México y cuáles son los países más felices?

MX- México, más feliz que EE. UU. y España: Las claves del Informe Mundial de la Felicidad 2026 / Getty Images

Finlandia lidera, Costa Rica sorprende en el top 5 y México recupera terreno. Descubre qué hace a estas sociedades las más satisfechas y qué dice Enrique Tamés sobre el “florecimiento humano” en el nuevo reporte mundial de felicidad.

¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Para responder a esta pregunta, cada año se publica el World Happiness Report, un análisis global que mide el bienestar subjetivo en más de 140 países. En esta edición de 2026, Martha Debayle platicó en W Radio con Enrique Tamés, especialista en Florecimiento Humano del Tec de Monterrey, para desmenuzar los resultados de este informe y entender dónde está parado México.

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¿Qué es el World Happiness Report?

Lanzado originalmente en 2012 bajo el marco de la ONU, este informe anual no se basa en el PIB o la riqueza económica de una nación, sino en la felicidad subjetiva.

A través de la “Escalera de Cantril” de Gallup, se pide a las personas calificar su vida del 0 al 10. El resultado es un ranking que nos dice cómo se sienten realmente los ciudadanos en su día a día.

El Top 10 de los países más felices del mundo (2026)

Este año, el norte de Europa sigue dominando, pero una nación latinoamericana ha dado la sorpresa colándose en los primeros puestos:

Finlandia (Líder invicto)

Islandia (+1)

Dinamarca (-1)

Costa Rica (¡El más feliz de LATAM!)

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

¿Cómo le fue a México y Latinoamérica?

México ocupa la posición 12 a nivel global con una puntuación de 6.97. Esto nos sitúa por encima de países como Estados Unidos (23), Canadá (25) y Francia (35).

Ranking en LATAM:

Costa Rica: 4.º (Único en el top 5 mundial)

México: 12.º

Uruguay: 31.º

Brasil: 32.º

Argentina: 44.º

Chile: 50.º

La paradoja mexicana: ¿Por qué somos tan felices?

A pesar de desafíos evidentes, México ha mostrado una mejora sostenida en la última década. Según el informe, nuestra felicidad se apoya en tres pilares:

Apoyo social: La calidez y cercanía de nuestras redes de amigos.

Cohesión familiar: La importancia de la familia como red de seguridad emocional.

Libertad percibida: Una sensación de autonomía en las decisiones cotidianas.

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El lado oscuro: No todo es positivo. El informe también destaca las sombras que limitan nuestro bienestar: la inseguridad, el impacto del crimen organizado, la corrupción institucional y la desigualdad económica. Estos factores actúan como un freno para que México alcance niveles de bienestar más sostenibles a largo plazo.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.