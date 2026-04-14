Periférico Norte tendrá semana crítica por obras de pavimentación

Más afectaciones viales por obras en Periférico Norte “Esta semana es el punto más crítico”

El director general de la Junta de Caminos del Edomex adelantó que será el 1 de mayo cuando el Periférico Norte recupere su movilidad y será una obra que durará por mucho tiempo con el mantenimiento adecuado.

Valen la pena cuatro meses por cuarenta años de olvido, señaló el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral en referencia a los conflictos provocados por las obras de Periférico Norte iniciadas el 7 de enero pasado.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el directivo confirmó que “esta semana será un poquito incómoda por que estamos en el punto más crítico, coincidimos los frentes de pavimentación”.

Toma precauciones 🚧🚗



Joel González Toral, Dir. general de la Junta de Caminos del #EstadoDeMéxico, advirtió que esta semana las obras en #PeriféricoNorte entraron en la etapa más crítica motivo por el cual las afectaciones para la vialidad serán mayores.



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¿Cuándo quedará listo el Periférico Norte?

No obstante, adelantó que “el 30 de abril vamos a concluir todo el concepto de la superficie de rodamiento… Además, los carriles centrales tienen una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora y vamos a rescatar esa velocidad".

Reconoció que son 240 mil vehículos los que circulan cada día por la vialidad, pero se trabaja para resolver la situación por lo que “para los primeros días de mayo se podrá circular a 80 kilómetros por hora con señalizaciones que den mayor seguridad”.

Y refirió que el día de ayer el conflicto vial fue por el regreso a clases, pero se prevé que tras el término de la obra y la limpieza de más de 1,800 toneladas de basura, el ahorro en tiempos será significativo y aseguró que el Periférico Norte “nos va a durar lo que queramos” porque “no vamos a dejar caer la obra, la vamos a mantener”.