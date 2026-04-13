Hoy No Circula 13 de abril: Inicia la semana sin multas; estas placas NO salen en CDMX y Edomex( Getty Images )

Lo primero que tienes quehacer antes de salir con tu automóvil este lunes 13 de abril, es verificar si tu vehículo tiene permiso para circular. Recuerda que durante esta temporada de calor, la radiación solar favorece la formación de ozono, por lo que el programa Hoy No Circula se aplica con rigor en toda la Zona Metropolitana.

Evita que una infracción de lunes afecte tu bolsillo y tu agenda. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 13 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar sin temor a multas por la metrópoli son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular (corralón).